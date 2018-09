Polarquest2018, la scienza si fa largo tra i ghiacci per trovare risposte su passato e futuro

Missione compiuta. Gli scienziati a bordo della barca a vela “Nanuq” hanno concluso con un bilancio largamente positivo la spedizione Polarquest2018, che ha circumnavigato l’arcipelago delle Svalbard, nel mar Glaciale Artico, percorrendo 1500 miglia e raggiungendo le parte esterne della banchisa.

Salpata il 22 luglio da Isafjordur, in Islanda, e rientrata un mese più tardi, la missione ha ottenuto importanti risultati nei diversi progetti scientifici in programma. “Ancora non riesco a credere che Polarquest2018 abbia conseguito il 100% degli obiettivi di un programma interdisciplinare cosi vario, senza alcun margine per errori e con risorse limitate – ha detto il capo progetto Paola Catapano - Incredibilmente, tutto ha funzionato al primo tentativo”.

L'INVASIONE DELLE MICROPLASTICHE

Sono stati effetuati decine di campionamenti di microplastiche, di cui uno alla latitudine record di 82°07’ N, ai limiti della banchisa. I campioni sono analizzati dall’Istituto Scienze Marine del CNR, ma già a occhio nudo è apparso che, anche a latitudini estreme, la quantità di plastica che infesta le zone più remote del pianeta è sorprendente.

RAGGI COSMICI E CLIMA

Un altro importante obiettivo della missione riguardava lo studio dei raggi cosmici. Grazie al rivelatore PolarQuEEEst, assemblato al CERN, con la partecipazione di studenti di scuola superiore, e installato a bordo da un team di fisici del Centro FERMI di Roma e dell’ INFN (Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare), “abbiamo raccolto un insieme di dati senza precedenti del flusso di raggi cosmici alle più alte latitudini mai raggiunte al livello del mare - ha spiegato Ombretta Pinazza, fisico dell’INFN di Bologna - Attendiamo ora di analizzare le correlazioni con gli altri due rivelatori identici a quello montato a bordo, attualmente in presa dati in Norvegia continentale e in Italia”.

Queste rilevazioni permetteranno anche di meglio comprendere l’influenza dei raggi cosmici sulla formazione delle nubi e la correlazione con le fasi climatiche su un periodo di oltre 500 milioni di anni, contribuendo alla comprensione del cambiamento climatico.

FARE SCIENZA CON MINI DRONI

Soddisfazione anche per i ricercatori del progetto AURORA, condotto a bordo dal professor Gianluca Casagrande dell’Università Europea di Roma e della Società Geografica Italiana: “Grazie a droni a basso costo e sensori di categoria “citizen science” – ha spiegato Casagrande - abbiamo potuto eseguire la cartografia speditiva e ad alta risoluzione e osservazioni nel termico e infrarosso vicino in aree remote e scarsamente visitate dell’arcipelago”