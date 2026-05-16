Almeno tre miliardi di persone non hanno case adeguate e oltre un miliardo vive in baraccopoli e insediamenti informali, secondo l'UN-Habitat, che chiede un intervento nel bel mezzo di una "crisi globale" degli alloggi.

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La maggior parte di coloro che soffrono risiede in Asia e in Africa e l'agenzia esorta i responsabili delle decisioni a riconoscere che, senza un intervento, tre miliardi di persone potrebbero finire a vivere in condizioni di baraccopoli entro il 2050, una crescita pari al triplo del dato di oggi.

Per portare alla ribalta discussioni e dibattiti, si prevede che più di 40mila persone provenienti da 182 Paesi si riuniranno a Baku, capitale dell'Azerbaigian, per la 13a sessione del World Urban Forum (WUF13), la principale conferenza globale delle Nazioni Unite sull'urbanizzazione sostenibile, che si svolgerà tra il 17 e il 22 maggio.

L'evento, che si tiene ogni due anni ed è organizzato da UN-Habitat, è oggi probabilmente una delle piattaforme più importanti al mondo per discutere del futuro delle città, degli alloggi e della resilienza urbana. Il tema di quest'anno è "Abitare il mondo: Città e comunità sicure e resilienti".

Anna Soave, responsabile dell'Ufficio Paese di UN-Habitat in Azerbaigian, ha dichiarato che mentre il WUF13 si prepara ad accogliere delegati da tutto il mondo, "la questione abitativa è sempre più considerata inseparabile dal futuro delle nostre città, dalla resilienza climatica, dalla prosperità socio-economica e dalla qualità della vita".

Ha sottolineato che il WUF13 è importante perché offre una piattaforma "dove governi, sindaci, urbanisti, mondo accademico, imprese, società civile e comunità possono discutere e scambiare soluzioni pratiche su come costruire città più sicure, più resilienti e più inclusive".

La portata di questa crisi è sempre più vista come una crisi economica, politica e ambientale, non solo come una situazione umanitaria.

Soave ha spiegato che i vantaggi per il Paese ospitante risiedono nel rappresentare "molto più di un evento internazionale".

"Pone il Paese al centro dell'agenda urbana globale in un momento di rapida trasformazione urbana e di grandi investimenti in infrastrutture, alloggi, connettività, ricostruzione postbellica e sviluppo territoriale", ha detto Soave.

Perché gli alloggi sono diventati un problema globale

Il mondo ha raggiunto un punto di svolta nel 2009, quando gli abitanti delle città hanno costituito la maggioranza della popolazione globale.

Di conseguenza, le città hanno dovuto far fronte a una crescente pressione per accogliere meglio la crescita della popolazione, le migrazioni, i cambiamenti climatici e l'aumento del costo della vita.

UN-Habitat ha stimato che a livello globale una famiglia su cinque spende più del 40% del proprio reddito per l'alloggio, mentre i costi delle abitazioni sono quadruplicati dal 2010.

I dati mostrano che più di 300 milioni di persone sono senza casa in tutto il mondo e oltre 100 milioni di persone sono attualmente sfollate a causa di conflitti, instabilità e crisi climatiche.

Oltre alle ragioni citate, la pandemia da COVID-19 ha aumentato la pressione, ridisegnando il pensiero nazionale sulle politiche abitative e unendo ancora una volta i punti tra salute pubblica, resilienza economica e alloggi.

Le Nazioni Unite hanno risposto a queste sfide ponendo l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano al centro della loro agenda per lo sviluppo sostenibile: l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 11 si concentra sul rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili.

Perché Baku?

L'Azerbaigian ha compiuto sforzi significativi per promuovere la riqualificazione urbana e la modernizzazione delle infrastrutture come strategia a lungo termine.

Ospitare il WUF13 rappresenta un'opportunità per il Paese di impegnarsi e posizionarsi all'interno della più ampia conversazione internazionale sull'edilizia residenziale, sulla ricostruzione, sullo sviluppo urbano e sulla riqualificazione e sostenibilità del settore.

"Baku è l'ospite ideale per il WUF13, una città che incarna le opportunità e le sfide affrontate dai professionisti delle aree urbane di tutto il mondo, come la rapida modernizzazione e la conservazione del patrimonio, l'innovazione e la continuità culturale", ha dichiarato Thomas Kovári, socio fondatore della società svizzera di architettura e progettazione urbana SA partners.

"Ciò che rende l'Azerbaigian particolarmente interessante è la ricchezza di esperienze che ha da condividere. Nella regione di Karabakh, ad esempio, il Paese sta sviluppando una vera e propria esperienza nel "ricostruire meglio", combinando sostenibilità, alloggi a prezzi accessibili e principi di smart city in uno dei progetti di ricostruzione più ambiziosi al mondo", ha aggiunto.

Kovári ha detto che gli sforzi di ricostruzione saranno discussi durante un evento collaterale del WUF13 dedicato alla trasformazione urbana post-bellica e ai modelli di ricostruzione sostenibile.

Parlando dell'esperienza acquisita dall'Azerbaigian nella gestione di complesse operazioni internazionali e della scelta di ospitare il WUF13, l'amministratore delegato della WUF13 Azerbaijan Operations Company, Adil Mammadov, ha affermato che "questo dimostra il livello di fiducia riposto nell'Azerbaigian da partner internazionali come UN-Habitat e sottolinea il ruolo crescente del Paese come hub regionale per incontri globali su larga scala".

"In altre parole, il WUF13 porta con sé l'eredità di futuri eventi di portata globale che si svolgeranno nel Paese", ha aggiunto Mammadov.

Discussioni basate sulle soluzioni

L'edizione di quest'anno del WUF dovrebbe concentrarsi sulle soluzioni attraverso discussioni politiche pratiche su edilizia sociale, diritti fondiari, finanza e insediamenti informali. Con la continua crescita delle città, la politica urbana è sempre più legata a dibattiti più ampi su disuguaglianza, migrazione, governance e adattamento al clima.

UN-Habitat ha dichiarato che grazie ai suoi programmi, tra il 2020 e il 2025, più di 41 milioni di persone sono uscite da condizioni simili a quelle delle baraccopoli, mentre altri milioni hanno ottenuto l'accesso all'acqua potabile, a spazi pubblici sicuri e a diritti fondiari certi.

L'organizzazione sostiene quello che descrive come un approccio "a doppio binario": riqualificare gli insediamenti informali esistenti e contemporaneamente ampliare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili.

Altre priorità che si prevede domineranno le discussioni a Baku sono la resilienza climatica, la protezione dalle inondazioni, la pianificazione urbana digitale, l'integrazione dei trasporti pubblici e i modelli di finanziamento per le famiglie a basso reddito.

Per molti dei partecipanti al WUF13, la sfida che i governi devono affrontare non è più solo quella di costruire più case, ma di creare città capaci di rimanere stabili, inclusive e resilienti in un'epoca di crescente pressione globale.

Da Nairobi a Baku

Istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2001, insieme alla creazione di UN-Habitat, il Forum urbano mondiale si svolge ogni due anni in una città diversa.

Il primo forum si è svolto a Nairobi nel 2002 con circa 1.200 partecipanti.

Le precedenti città ospitanti sono state Barcellona, Vancouver, Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Katowice e Il Cairo.

Secondo gli analisti, l'attenzione per l'edilizia abitativa nel 2026 riflette la crescente consapevolezza che l'accesso a case sicure e a prezzi accessibili sta diventando fondamentale per la stabilità economica a lungo termine e la coesione sociale.

Il WUF13 di Baku dovrebbe diventare la più grande edizione del forum fino ad oggi.