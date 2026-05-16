Finale dell'Eurovision Song Contest: proteste contro Israele a Vienna

Diverse migliaia di persone si sono riunite a Vienna per protestare contro la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest.

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Gli organizzatori hanno parlato di tremila partecipanti, ma il quotidinao Tagesspiegel parla di un numero inferiore di presenti, forse anche a causa della pioggia persistente.

La situazione è rimasta inizialmente calma, ha dichiarato la polizia di Vienna all'agenzia di stampa tedesca (dpa ) nel pomeriggio.

I manifestanti accusano gli organizzatori dell'Eurovision Song Contenst di usare due pesi e due misure, in quanto Israele è ancora autorizzato a partecipare al concorso, mentre la Russia ne è esclusa. Molti manifestanti reggevano cartelli con slogan come "Palestina libera" o "Blocca l'Eurovisione", riferisce la dpa.

Dimostranti protestano a Vienna contro la partecipazione di Israele prima della finale del 70° Eurovision Song Contest AP Photo

Tra i manifestanti c'erano numerose persone con bandiere palestinesi, molti erano rappresentanti di gruppi socialisti, comunisti e anticapitalisti. I partecipanti hanno ripetutamente cantato "Free, Free, Palestina" (Libera, libera, Palestina, ndt).

Contemporaneamente si è formata anche una contro-protesta. Le persone critiche nei confronti degli appelli al boicottaggio si sono riunite sotto lo slogan "Artisti contro l'antisemitismo".

Una partecipante ha dichiarato al Tagesspiegel di ritenere le proteste e i movimenti di boicottaggio antisemiti e minacciosi. Il gruppo voleva mostrare solidarietà agli ebrei.

Misure di sicurezza rafforzata

Dall'inizio della settimana della kermesse, le misure di sicurezza che circondano l'evento sono state notevolmente rafforzate. La presenza della polizia a Vienna è massiccia e la Stadthalle assomiglia a una zona di massima sicurezza pochi giorni prima della finale.

A causa delle annunciate proteste e delle possibili minacce, la delegazione israeliana, che si trova a Vienna dall'inizio di maggio**, è stata protetta in modo speciale** ed è stata in gran parte tenuta al riparo dal pubblico. Nel complesso, tuttavia, la situazione è rimasta sostanzialmente calma fino ad ora.

Tuttavia, c'è stato un incidente durante la semifinale di martedì: durante l'esibizione del partecipante israeliano Noam Bettan, quattro manifestanti sono stati scortati fuori dalla sala dopo aver tentato di disturbare l'esibizione.

Il partecipante israeliano Noam Bettan con la canzone "Michelle" nella prima semifinale del 70° Eurovision Song Contest a Vienna AP Photo

Boicottaggio da parte di cinque Paesi

La partecipazione di Israele aveva già suscitato un acceso dibattito nei mesi precedenti l'evento. Alla fine, cinque Paesi hanno deciso di non partecipare alla competizione di quest'anno: Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda.

Il boicottaggio è visto anche come una battuta d'arresto economica per il concorso. Secondo gli organizzatori, l'anno scorso circa 166 milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito la kermesse. Quest'anno, con la partecipazione di soli 35 Paesi, il numero dei partecipanti è più ridotto rispetto al 2003.

Tuttavia, alcuni Paesi non solo si limitano a non partecipare, ma in alcuni casi non trasmettono il concorso in televisione.

L'emittente pubblica slovena TV Slovenija ha invece trasmesso lungometraggi e documentari dall'inizio della settimana dell'Eurovision Song Contest, compresi programmi sui palestinesi come il documentario Voices of Palestine.

In Spagna, invece, l'emittente pubblica sta organizzando un proprio programma musicale. Circa 20 noti artisti spagnoli si esibiranno sotto il titolo La Casa de la Música.

L'emittente irlandese RTÉ2 trasmette invece le repliche della commedia cult "Father Ted". Uno degli episodi trasmessi ruota attorno a due sacerdoti che partecipano a un concorso simile all'Eurovision Song Contest, molti lo considerano un riferimento satirico alla kermesse.

Tuttavia, la selezione del programma è stata criticata anche in Irlanda. Lo sceneggiatore Graham Linehan ha definito la decisione un "gesto politico antisemita" e ha chiesto le dimissioni del direttore del programma. Lo stesso Linehan è stato criticato per anni per le sue dichiarazioni anti-trans.

Il primo boicottaggio dell'Eurovisione nel 1969

Il boicottaggio della kermesse musicale da parte dei Paesi partecipanti non è una novità.

Secondo lo storico televisivo, Dean Vuletic, il primo boicottaggio del concorso ebbe luogo nel 1969, come ha spiegato all'agenzia di stampa Associated Press (AP) . All'epoca, l'Austria decise di non partecipare perché non voleva inviare una delegazione in Spagna sotto la dittatura di Francisco Franco.

"Negli ultimi anni abbiamo più volte assistito a edizioni dell'Eurovision Song Contest fortemente politicizzate", ha proseguito Vuletic. Come esempi, ha citato il concorso del 2009 in Russia, l'edizione del 2012 in Azerbaigian e l'Eurovision Song Contest 2024 in Svezia, che è stato oscurato da proteste e dall'esclusione di un partecipante dopo un incidente nel backstage. "Tutti questi concorsi sono stati sottoposti a forti pressioni politiche, eppure la kermesse continua a esistere", ha dichiarato.

25 Paesi in finale

Dopo una settimana di prove, semifinali e discussioni, la grande finale dell'Eurovision Song Contest si svolgerà sabato sera alla Stadthalle di Vienna**. Un totale di 25 Paesi si contenderanno l'ambita corona pop europea.**

Per celebrare il 70° anniversario dell'Eurovision Song Contest, artisti provenienti da tutta Europa si sfideranno con spettacoli spettacolari, tra cui un violinista finlandese con uno show pirotecnico, un rapper folk moldavo e una band metal serba.

Lo spettacolo inizierà alle 21 e sarà trasmesso dalle rispettive emittenti nazionali dei Paesi partecipanti. Negli Stati Uniti, sarà trasmesso dal servizio di streaming Peacock. Lo spettacolo è disponibile in molte regioni del mondo anche attraverso il canale ufficiale YouTube dell'Eurovision Song Contest.

I telespettatori dei Paesi partecipanti possono votare durante lo spettacolo e poco dopo per telefono o via SMS, ma non per il proprio brano. I fan degli Stati Uniti e di altri Paesi non partecipanti possono votare online tramite la piattaforma esc.vote.