Tutti i colori di "Nowruz", il Capodanno persiano che si festeggia il 21 marzo

Uova decorate con vernici colorate e disegni decorativi.

A Teheran, capitale dell'Iran, un gruppo di artisti ha "dipinto" uova decorative, in vista del "Nowruz", festività che sarà celebrata in Iran il 21 marzo.

Nowruz è il Capodanno iraniano (o persiano), celebrato da varie etnie in tutto il mondo.

È un festival basato sul calendario iraniano Hijri Shamsi, sull'equinozio di primavera o intorno al 21 marzo, secondo il calendario gregoriano.

Il giorno di Nowruz affonda le sue origini nella religione iraniana dello zoroastrismo ed è, quindi, radicato nelle tradizioni dei popoli iraniani; tuttavia, è stato celebrato da diverse comunità per oltre 3.000 anni in Asia occidentale, Asia centrale, Caucaso, bacino del Mar Nero, Balcani e Asia meridionale.

Attualmente, sebbene sia in gran parte una festa laica per la maggior parte dei celebranti e apprezzata da persone di diverse fedi, Nowruz rimane un giorno sacro per zoroastriani, baháʼí e alcune comunità musulmane.

Come l'equinozio di primavera, il Nowruz segna l'inizio della primavera nell'emisfero settentrionale.

Le usanze tradizionali di Nowruz includono fuoco e acqua, danze rituali, scambi di doni, recitazione di poesie, oggetti simbolici e altro; queste usanze, naturalmente, differiscono tra i diversi popoli e Paesi che celebrano la festa.