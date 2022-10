Il tradizionale Festival spagnolo della Transumanza è tornato nelle strade di Madrid. Più di mille pecore e capre hanno riempito le vie della capitale, deviando il traffico lontano dal centro cittadino, una vera e propria invasione ovina. Per molti è una festa incredibile, come dice questa signora. Qualcosa di imperdibile.

Danze e canti hanno allietato la giornata di turisti e spagnoli. In un tripudio di colori e festa. L'evento rivendica il ruolo della transumanza e dell'allevamento estensivo come strumento per la conservazione della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici.

"Le pecore e i bovini hanno il loro ruolo nell'ecosistema. Per questo è necessario che il bestiame viva in allevamenti non intensivi, che non sono macro-fattorie, ma che si basano sull'ambiente", dice un pastore. C’è chi fa anche notare che ormai di pastori ce ne sono sempre meno. “La tradizione si sta perdendo perché i guadagni sono molto bassi".

L'evento, che ha avuto origine nel 1994, consente ai pastori di esercitare il loro diritto di utilizzare le rotte tradizionali per far migrare il loro bestiame dal nord della Spagna verso terreni più a sud per il pascolo invernale.