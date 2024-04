Un nuovo studio ha rivelato che le città europee sono tra le più percorribili al mondo

PUBBLICITÀ

Preferite abbandonare l'auto a noleggio per esplorare con le vostre gambe mentre siete in vacanza? Le città europee sono tra le più percorribili al mondo.

Una nuova ricerca ha rivelato che nove delle dieci città meglio percorribili a piedi si trovano in Europa, con Monaco di Baviera in cima alla lista, seguita da vicino da Milano, Varsavia ed Helsinki.

Il rapporto del sito di comparazione prezzi Compare the Market Australia ha analizzato le distanze a piedi, i punteggi di sicurezza, i costi del trasporto pubblico e altri fattori per identificare le città migliori per spostarsi senza auto.

Al di fuori dell'Europa, solo Tokyo è entrata nella lista delle prime dieci, piazzandosi appena sopra Madrid, Oslo, Copenaghen e Amsterdam, che hanno tutte ottenuto un punteggio elevato.

Super accessible: People walk in Madrid at golden hour Robert Tjalondo via Unsplash

Le città europee sono risultate in testa per i percorsi a piedi, il clima e la sicurezza

In alcune città, guidare è l'unica opzione per spostarsi. In altre è più facile camminare, andare in bicicletta o usare i trasporti pubblici.

Per aiutare le persone a trovare la loro città ideale per gli spostamenti a piedi, Compare the Market Australia ha esaminato otto fattori individuali per capire quali sono le opzioni migliori.

Sono state esaminate 53 località, classificandole in base alla loro capacità di essere prive di auto.

Per ogni punto, alle località è stato attribuito un punteggio compreso tra 0 e 1. Tutte le città esaminate sono state ordinate dal punteggio più alto a quello più basso.

È stato preso in considerazione soprattutto il numero di sentieri escursionistici, in base a quelli elencati nell'app AllTrails. Amsterdam, Oslo e Helsinki hanno ottenuto un punteggio particolarmente alto.

Take in some of Helsinki's most beautiful buildings by foot Tapio Haaja via Unsplash

Sono stati presi in considerazione anche il livello di sicurezza di una città, le precipitazioni medie mensili, i luoghi privi di auto e la percentuale di residenti che vivono a meno di un chilometro a piedi da strutture sanitarie ed educative.

La ricerca si è concentrata anche sugli spazi liberi dalle auto, con la disponibilità e il costo dei trasporti pubblici e delle piste ciclabili.

Alla fine, Monaco di Baviera è risultata in testa, grazie al suo centro città ampiamente pedonale, al fascino degli edifici pubblici ornamentali e agli ampi parchi.

I dati hanno visto l'Europa in un'ottima posizione complessiva, con il continente che ha conquistato 20 posizioni sulle 53 città analizzate in tutto il mondo.

Cosa rende le città europee così buone per l'accesso ai pedoni?

Dopo Monaco di Baviera nella lista c'è Milano, in Italia.

È risultata essere un luogo particolarmente pedonabile, con l'80% della popolazione che vive nel raggio di un chilometro dai servizi sanitari ed educativi.

Segue la metropoli polacca di Varsavia. Nonostante ospiti un totale di 3,1 milioni di abitanti, la ricerca ha scoperto che il centro della città è perfettamente percorribile a piedi, con molte cose da vedere lungo il percorso.

Amsterdam è forse più conosciuta per la sua proliferazione di biciclette, ma si è comunque piazzata al decimo posto della lista, grazie ai suoi canali facilmente percorribili.

È un buon posto in cui vivere - o da visitare - se la mancanza di automobili è più importante per voi della semplice percorribilità a piedi, con oltre 500 chilometri di piste ciclabili.

PUBBLICITÀ

"L'analisi dei trasporti e dei servizi è una fase cruciale della valutazione di una potenziale casa", spiega Stephen Zeller, Direttore Generale di Compare the Market. "Ciò significa esaminare i collegamenti con i mezzi pubblici e vedere quanto è lontana la fermata più vicina, a che ora e con quale frequenza; oltre a individuare i percorsi che ci si sente sicuri a percorrere a piedi".