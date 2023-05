Per le vacanze, perché non optare per un'avventura su un vulcano?

Di Euronews

Numerosi vulcani non più attivi sono presenti in Europa: dalla Spagna alla Scozia, passando per la Francia, c'è l'imbarazzo della scelta

Volete scalare un vulcano, ma avete paura di un'eruzione? Non temete: l'Europa è piena di vulcani spenti e inattivi. Da dolci passeggiate attraverso i prati alpini a impegnativi trekking su picchi rocciosi, queste meraviglie naturali offrono una serie di esperienze escursionistiche uniche.

Se volete godere delle splendide vedute e dell'impatto delle foto che potete postare sui social media dalla vetta di un vulcano - e senza il rischio di essere investiti da lapilli - leggete questa mini-guida.

Spagna: visitate una chiesa all'interno del vulcano Santa Margarida

Il vulcano spagnolo Santa Margarida, la cui ultima eruzione risale a 11mila anni fa, ospita una piccola e umile cappella. La chiesa, in Catalogna, è menzionata per la prima volta in un testo del 1403, quando il rettore la incluse nel suo testamento. La cappella originale fu distrutta da un terremoto, mentre l'edificio attuale risale al 1865.

Per la maggior parte del tempo non frequentata, la chiesa si riempie di gente in occasione della festa di Santa Margherita di Antiochia, il 20 luglio, con centinaia di persone che si arrampicano sul fianco del vulcano alto 700 metri e si recano in pellegrinaggio nel luogo sacro. Esistono diversi sentieri escursionistici intorno al vulcano Santa Margarida, ma il percorso più popolare è quello circolare, di 3,5 km che gira intorno, al cratere.

Francia: un'escursione sul Puy-de-Dôme, patrimonio mondiale dell'UNESCO

Il Puy-de-Dôme è il punto più alto della Chaîne des Puys, una catena di oltre 80 vulcani nella Francia centrale. Con un'altezza di 1.465 metri, offre una vista panoramica sul resto delle alture. Sul versante settentrionale della montagna, il sentier des Muletiers, della durata di un'ora, è molto apprezzato dagli escursionisti.

Chi desidera una salita più semplice può sfruttare invece il treno panoramico. In cima, si può esplorare l'antico Tempio di Mercurio, un santuario romano del III secolo.

Italia: ai Colli Albani per un bagno in una caldera

Il lago di Nemi, non lontano da Roma Canva

Non tutti i vulcani spenti si presentano come impervi picchi scoscesi: è il caso dei dolci Colli Albani, situati 20 chilometri a sud-est di Roma. I Castelli Romani sono punteggiati da incantevoli cittadine che ne caratterizzano lo splendido paesaggio, nelle quali è possibile gustare specialità locali come la porchetta.

La vetta dominante è il Monte Cavo. Ci sono due piccole caldere - depressioni formatesi durante un'eruzione - che contengono i laghi di Albano e di Nemi. Al Lago Albano si può ammirare il vicino villaggio di Albano Laziale, che ospita il palazzo estivo del Papa e i giardini papali.

Portogallo: osservare la lava ad Algar do Carvão

Situata nelle splendide Azzorre, questa magnifica meraviglia naturale è all'estremo occidentale d'Europa. Ma vale la pena di raggiungerla: i visitatori possono scendere all'interno dell'antica bocca vulcanica, che precipita per 50 metri dalla caldera fino a un bacino alimentato dall'acqua piovana nel suo punto più profondo.

Gli orari di apertura variano a seconda del periodo dell'anno, quindi è bene verificare le informazioni prima di partire. Il costo del biglietto è di 6-9 euro per adulto per visitare una o due grotte, mentre i bambini sotto i 12 anni entrano gratuitamente se accompagnati da un adulto.

Galles: un'escursione sul Monte Snowdon per ammirare panorami mozzafiato

Lo Snowdon o Yr Wyddfa - la montagna più alta del Galles - fu un tempo luogo di furiose eruzioni. La più potente, che si stima sia avvenuta diverse centinaia di milioni di anni fa, sarebbe stata udita fino a cinquemila chilometri di distanza.

Oggi, questa splendida montagna è un punto di riferimento per le escursioni. Nelle giornate limpide, gli escursionisti che si trovano in cima ai 1.085 metri possono vedere fino all'Irlanda, alla Scozia e all'Isola di Man.

Spagna: prendere il sole sulle spiagge nere di La Gomera

Un panorama delle Canarie Canva

Come Algar do Carvão, La Gomera è un po' remota come località: si trova alle isole Canarie, nell'Oceano Atlantico. Per visitarla, dovrete volare fino a Tenerife e poi prendere un traghetto per La Gomera, la più piccola isola dell'arcipelago. Ma le cose da fare una volta arrivati sono tante.

L'isola rappresenta il residuo di un vulcano oceanico che ha smesso di eruttare circa tre milioni di anni fa. Qui potete fare un tuffo nell'Atlantico, prendere il sole sulle spiagge di sabbia nera vulcanica o esploraee la nebbiosa foresta di Garajonay, ricca di sorgenti e ruscelli lussureggianti.

Scozia: Godetevi un picnic con vista mozzafiato su Edimburgo

Una vista aerea di Edinburgo Canva

Arthur's Seat offre una vista mozzafiato sulla città di Edimburgo. La collina è già molto frequentata dai turisti, ma pochi conoscono i resti di un vulcano inattivo. Alto più di 250 metri, è stato a lungo un punto di osservazione. Infatti, il nome "Arthur's Seat" deriva dalla parola celtica "Ard-na-Said", che significa "Altezza delle frecce".