Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Gite sulla neve, mercatini di Natale o esperienze più mistiche. Le destinazioni dei nuovi collegamenti ferroviari in Francia che verranno attivate questo inverno

State già programmando le vostre vacanze di Natale? La Francia sta per offrire a chi vorrà visitarla una serie di nuove tratte ferroviarie. Dal ritorno del collegamento Parigi-Bourg, effettuato dall'operatore low-cost Ouigo, al nuovo treno notturno che serve la costa mediterranea, ci sono offerte per tutti i gusti.

La compagnia SNCF ha aperto la vendita di biglietti per tali nuove tratte: i primi treni partiranno a dicembre. Ecco qualche proposta che potrebbe fare al caso vostro.

Ingannare l'inverno sulla costa mediterranea

Con il lancio di un nuovo servizio notturno Intercités de Nuit tra Parigi e Cerbère, potrete trascorrere i mesi invernali in climi miti. Il treno notturno viaggerà lungo la costa mediterranea francese, servendo città come Nîmes, Montpellier, Sète, Agde e Béziers, prima di riprendere le consuete fermate diurne da Narbonne a Cerbère. Il servizio sarà attivo tutti i giorni durante le vacanze scolastiche transalpine, nonché il venerdì e la domenica sera per il resto dell'anno.

Sebbene la costa francese sia celebre soprattutto per le sue spiagge e le passeggiate, le città si trasformano durante i periodi invernali, in bassa stagione. Potrete così recarvi a Narbonne e Montpellier per visitare i vivaci mercatini di Natale.

Decorazioni natalizie a Montpellier Canva

Prendete un treno notturno per Lourdes per vivere un Natale spirituale

Lourdes è famosa per il suo santuario, che durante le feste si anima con musica, processioni e presepi. A dicembre, grazie al lancio di un nuovo collegamento ferroviario, sarà possibile imbarcarsi a Parigi e svegliarvi al mattino nella città nota per i pellegrinaggi.

Quando non vi godrete le acque miracolose della Grotta di Massabielle, potrete prendere gli sci e recarvi nella vicina Hautacam per un po' di sport invernale. Il nuovo treno notturno circolerà ogni giorno dal 10 dicembre via Dax, Bayonne, Orthez, Pau e Tarbes.

Un'immagine di Lourdes Canva

Esplorate la Provenza nascosta su un treno che collega Parigi a Tolone

Presto sarà possibile anche recarsi a Tolone con i treni Ouigo Grande Vitess. Il nuovo collegamento dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi sarà inaugurato il 10 dicembre con un viaggio di andata e ritorno al giorno. Si potrà raggiungere la città portuale mediterranea di Tolone, una gemma incastonata in Provenza tra spiagge sabbiose e una ricca storia navale.

La Costa Azzurra potrebbe non sembrare una scelta da privilegiare per una vacanza invernale. Ma durante la stagione delle feste la piazza principale di Tolone brilla con un mercatino di Natale e un tradizionale presepe. Il nuovo servizio ferroviario passerà per la stazione Marne-La-Vallée Chessy di Disneyland Paris, Lione Saint-Exupéry e Aix-en-Provence. Attualmente, per completare questo viaggio sono necessari uno o due cambi di treno a Lione o Marsiglia.

Bourg Saint-Maurice: la vostra base per le avventure nelle Alpi

Per una fuga invernale più tradizionale, si può invece prendere il nuovo Ouigo Grande Vitesse dalla Gare de Lyon di Parigi fino a Bourg Saint-Maurice, non lontano dal Passo del Piccolo San Bernardo. Il servizio sarà attivo dal 14 dicembre al 24 marzo.

Situata vicino al confine italiano, Bourg si trova ai piedi del comprensorio sciistico di Les Arcs, che la rende un'ottima base per vacanze all'insegna dello sci. Una funicolare collega direttamente la città alla stazione sciistica di Arc 1600 in soli sette minuti. Dopo una giornata sulle piste, potete quindi riscaldarvi con un vin brulé al mercatino di Natale di Bourg, che si tiene dal 15 al 17 dicembre.