Molti viaggiatori attenti all'ambiente provano i morsi della vergogna in volo, ma faticano ancora a resistere ai voli ultraeconomici.

Secondo uno studio del 2021 del gruppo di consumatori britannico Which?, i treni rilasciano sei volte meno emissioni rispetto agli aerei sulle rotte popolari, ma sono il 49% più costosi.

Questo margine di prezzo - sostenuto da miliardi di euro di sussidi governativi - mantiene gli aerei in cielo.

Tuttavia, il vento sta cambiando: in tutta Europa, le compagnie ferroviarie low cost stanno aprendo nuove rotte.

Giusto in tempo, con il governo francese che ha vietato i voli a corto raggio nel 2022, rendendo i treni a basso costo ancor più necessari.

Come le compagnie aeree a basso costo, offrono tariffe economiche e senza fronzoli: a differenza delle compagnie aeree a basso costo, non surriscaldano il pianeta.

Quali tratte europee prevedono viaggi in treno a basso costo?

È possibile ottenere tariffe ferroviarie economiche su quasi tutte le tratte europee, seguendo alcuni semplici consigli.

Se prenoti in anticipo e nelle ore non di punta, puoi assicurarti un affare conveniente anche sui treni premium.

I governi stanno inoltre introducendo una serie di programmi per incoraggiare i viaggi in treno: la Germania ha recentemente rilanciato il suo biglietto di viaggio regionale economico, mentre la Spagna ha introdotto i biglietti gratuiti su varie tratte.

In uno schema annunciato all'inizio di questa settimana, l'Ue sta regalando 35.000 abbonamenti ferroviari gratuiti ai giovani.

Ma c'è anche un numero crescente di fornitori di treni che si pubblicizzano esplicitamente come alternative "economiche".

Il loro marchio ricorda spesso quello delle compagnie aeree low cost come Wizz Air: colori brillanti, caratteri audaci e nomi accattivanti sotto le tre sillabe.

Come alcune compagnie aeree, a volte hanno limiti di bagaglio e piani extra come i punti di ricarica, quindi vale la pena controllare prima di partire.

Ouigo: la migliore compagnia ferroviaria economica transalpina

Ouigo - fondata come braccio economico del fornitore nazionale francese, SNCF - gestisce treni ad alta velocità a basso costo tra Parigi e le principali città, tra cui Lione, Avignone, Aix en Provence, Marsiglia, Cannes, Nizza, Nimes, Montpellier, Bordeaux, Tolosa, Rennes, Angers, Nantes, Strasburgo.

Ouigo trains link Paris with other French cities like Lyon, above.- Canva

Viaggio in treno in Francia: quanto costano i biglietti per Ouigo?

Le tariffe partono da soli € 10 se prenotate in anticipo, ma possono essere molto più alte se acquistate il giorno del viaggio.

Secondo il motore di ricerca voli Skyscanner, un volo medio tra Parigi e Lione a marzo costa 65 €, un volo tra Parigi e Marsiglia costa 39 €: Ouigo offre tariffe più economiche su entrambe queste rotte, a partire da € 10.

Ouigo fa pagare un extra per il bagaglio?

Come una compagnia aerea a basso costo, Ouigo fa pagare per gli extra opzionali, inclusi 2 € in più per un posto con presa di corrente elettrica.

Il bagaglio è strettamente limitato a un articolo di dimensioni massime di 36 x 27 x 15 cm e un articolo di dimensioni massime di 55 x 35 x 25 cm, incluse maniglie e ruote, ma non ci sono limiti di peso.

Treni economici per la Spagna: Avlo, opzioni "di base" a basso costo

Avlo è la filiale economica del fornitore di treni spagnolo Renfe e gestisce servizi ad alta velocità che viaggiano a 300 km/h tra Madrid, Saragozza e Barcellona.

I biglietti per questi servizi partono da € 7 o € 5 per i bambini sotto i 14 anni e c'è solo una classe, la tariffa base.

Questo indica che è significativamente più economico dei voli medi, che costano circa 30-60 € per la stessa rotta tra le due città più grandi della Spagna.

Avlo fa pagare un extra per il bagaglio?

Ai passeggeri Avlo consente un bagaglio a mano, di dimensioni non superiori a 36x27x25 cm, senza limiti di peso, e un bagaglio a mano, di dimensioni massime: 55x35x25 cm.

Puoi acquistare bagagli aggiuntivi per € 10 online o € 15 in stazione.

Treni economici per l'Italia: le regole di Italo

In Italia i treni Italo sono gestiti da una compagnia privata che fa concorrenza al gestore ferroviario nazionale, con opzioni tendenzialmente economiche.

I biglietti da Firenze a Roma e da Milano a Venezia partono da € 10,90, il volo medio di marzo per queste opzioni costerebbe circa € 45.

I biglietti da Milano a Roma e da Roma a Venezia costano € 19,90: in confronto, il volo medio di marzo costerà circa 20-30 €.

Italo fa pagare un extra per il bagaglio?

Il prezzo del biglietto include i bagagli e non c'è limite al numero e alle dimensioni dei bagagli da portarea bordo.

Treno Londra-Edimburgo: Lumo aiuta ad affrontare la vergogna del volo

Lumo esorta i viaggiatori a "curare la vergogna del volo" optando per un viaggio in treno: "Un grande viaggio non dovrebbe costare la terra", recita il loro sito web.

L'azienda offre una linea completamente elettrica della costa orientale da Londra a Edimburgo: le tariffe partono da £ 37 (€ 42): in confronto, un volo medio costerà tra € 35 e € 70.

“Lumo è un operatore ferroviario elettrico al 100% che opera tra Edimburgo e Londra lungo la East Coast Mainline - afferma un portavoce - le nostre statistiche più recenti mostrano che vengono rilasciati solo 0,006 kg di **CO2**equivalente (CO2e) per passeggero per chilometro, che è 40 volte inferiore rispetto ai 0,24587 kg di CO2e per passeggero per chilometro per i viaggi aerei".

Il modello da città a città riduce anche i tempi ed i costi necessari per raggiungere e tornare dagli aeroporti.

"Il nostro modello di tariffazione ha ora incoraggiato oltre un milione di clienti a prendere il treno tra le capitali, con più persone che prendono il treno rispetto all'aereo tra Edimburgo e Londra per la prima volta da decenni", fa sapere Lumo.

Lumo applica un supplemento per il bagaglio?

Tutti i clienti possono portare a bordo massimo una piccola borsa e una valigia: la borsa piccola deve stare sul portapacchi, mentre la borsa grande non può superare le dimensioni di 63 x 41 x 27 cm.

Perché viaggiare in treno?

Abbandonare i viaggi aerei è una delle più grandi azioni che un individuo può intraprendere per ridurre la propria impronta di carbonio, oltre a non guidare un'auto con motore a combustione, mantenere basso il consumo di energia domestica e seguire una dieta a base vegetale.

Secondo Flight Emission Map, un rispettabile calcolatore di emissioni di carbonio, un volo di andata e ritorno tra Atene e Londra rilascerà 622 kg di anidride carbonica, ovvero circa sei volte la produzione annuale di emissioni di una persona in Burundi.