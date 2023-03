Corfù e Zagori: alla scoperta dei tesori meno conosciuti della Grecia

In questo episodio di Explore ci addentreremo nei sentieri meno battuti di Corfù e nelle montagne di Zagori, esplorando un lato meno conosciuto del Paese, fatto di agriturismo e sostenibilità. Partiamo da Corfù, una meta turistica nota per le sue splendide spiagge di sabbia. Le bellezze naturali dell'isola e l'enorme varietà di flora e fauna la rendono una destinazione invitante tutto l'anno. È una delle isole greche più verdi, conosciuta come "l'isola di smeraldo".

Un sentiero di 220 chiolmetri immerso nella natura

Hilary Paipeti è la fondatrice del Corfu Trail, un percorso a piedi che attraversa tutta l'isola, tra paesaggi mozzafiato e villaggi rustici. "Sembra un luogo di 30 o 40 anni fa, fuori dalle rotte più turistiche: è una zona incontaminata, con una natura bellissima e varia. Si può andare in diverse parti di Corfù e il paesaggio cambia completamente. Il Corfu Trail collega tutte queste aree".

Il sentiero è stato creato nel 2001 e da allora migliaia di escursionisti hanno percorso i suoi 220 chilometri di lunghezza. Il sentiero offre un'enorme varietà di paesaggi diversi, dalla costa e dalle spiagge tranquille e incontaminate alle dune di ginepro, alle montagne, alle foreste e agli uliveti, rendendolo una destinazione gratificante per gli escursionisti.

L'inizio della primavera, quando le piante cominciano a fiorire, è il momento ideale per un'escursione nel paese. Corfù vanta un'abbondanza di fiori selvatici, tra cui più di 30 varietà di orchidee. Per chi ama gli sport più estremi, il sentiero di Corfù ospita ogni anno una ultra trail che di 103 chilometri. L'edizione 2023 si svolgerà il 6 e 7 maggio.

Uliveti secolari e uno dei migliori oli d'oliva del mondo

A Corfù ci sono più di 4 milioni di ulivi e alcuni degli uliveti più antichi e alti del mondo, molti dei quali ai bordi del sentiero che attraversa l'isola. Lungo il sentiero di Corfù, ad Agios Mattheos, si trova l'uliveto della famiglia Dafnis, che produce olio d'oliva da oltre cento anni. Il loro metodo di coltivazione degli alberi è particolare e ha portato a un olio d'oliva pluripremiato, riconosciuto per i suoi benefici per la salute.

A Corfù ci sono più di 4 milioni di ulivi Euronews

Spyros Dafnis è l'amministratore delegato e cofondatore di Governor Olive Oil. "Lavoriamo con questi alberi che per noi sono un monumento naturale - dice Spyros -. Non solo portiamo avanti l'azienda di famiglia, ma sviluppiamo l'intero modello di produzione. Seguiamo l'agricoltura biologica, rispettiamo la natura e la nostra salute". Secondo Spyros l'olio d'oliva Governor è considerato uno degli oli d'oliva più piccanti al mondo.

I villaggi di pietra di Zagori

Lasciamo il sentiero di Corfù per prendere il traghetto verso la Grecia nord-occidentale e le montagne di Zagori. Questa regione incontaminata, con i suoi pittoreschi villaggi e ponti in pietra, è uno dei segreti meglio custoditi della Grecia. La zona di Zagori, nell'Epiro, ospita 46 incantevoli villaggi tradizionali arroccati sui fianchi delle montagne.

Fino agli anni '50 non esistevano strade, ma solo ponti secolari e sentieri acciottolati che collegavano i villaggi di pietra. Oggi questi sentieri e ponti offrono agli escursionisti infiniti percorsi da esplorare.

La zona di Zagori, nell'Epiro, ospita 46 villaggi tradizionali arroccati sui fianchi delle montagne Euronews

La zona ospita la magnifica Gola di Vikos, il canyon più stretto del mondo, e il fiume Voidomatis, considerato il più pulito d'Europa.

Vivere con la gente del posto

La zona sta registrando un aumento dell'agriturismo sostenibile, dove i visitatori possono soggiornare in una pensione rurale o in una fattoria e sperimentare in prima persona il cibo, la cultura e le tradizioni di Zagori. Lena Gerothanassi e la sua famiglia sono i proprietari della fattoria e della pensione Rokka, dove accolgono i visitatori nella loro casa.

"Tutto ciò che offriamo è la nostra vita quotidiana e la condividiamo con loro, dal prendersi cura degli animali, al cucinare insieme, alle ricette tradizionali o alla tessitura - dice Lena -. È bello per loro e anche per noi poter condividere".