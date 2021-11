I segreti per cucinare una buona ciotola di pho

Negli Emirati Arabi Uniti vivono più di 5mila cittadini vietnamiti e persone di origine vietnamita. La loro cultura e il loro amore per il cibo sono diventati un'influenza importante nella scena culinaria di Dubai. Jumeirah Lakes Towers, più comunemente noto come JLT, è uno dei quartieri gastronomici più popolari dell'Emirato. Qui si trova uno dei tre rami dei Foodies vietnamiti, ideati da Lily Hoa Nguyen.

Uno dei piatti nazionali più popolari del suo menu è il pho, e Lily ha spiegato a Euronews quanto sia parte integrante della dieta nazionale. "I vietnamiti non possono sopravvivere senza pho - dice Nguyen -.È un piatto che si può trovare in ogni angolo del mondo dove ci sono vietnamiti".

Molti degli ingredienti utilizzati, come la menta e il coriandolo, sono di origine locale. Tuttavia per rendere il piatto il più autentico possibile, Nguyen importa molte spezie direttamente dal Vietnam, tra cui cardamomo, cannella e anice stellato. "Questo permette al piatto di avere esattamente lo stesso sapore che ha in Vietnam", sottolinea la chef.

Il gusto del pho nel nord del Vietnam è semplice e più adatto a un palato puro. Al contrario, il pho consumato nel sud è ricco di sapori. Da fiera nativa del sud - Nguyen è di Ho Chi Minh - la chef apprezza il cibo con "molta consistenza, colore e sapore".

La chiave per un buon pho è il brodo. Nel nord le ossa usate non vengono arrostite. Di conseguenza il brodo ha un colore meno marrone. Lily ha spiegato che la scelta delle ossa per il brodo è essenziale e può migliorare notevolmente il gusto del piatto. "Non bisogna usare ossa qualsiasi - sottolinea la chef -. Si dovrebbe usare l'osso dello stinco che contiene più midollo. Questo darà al vostro brodo un sapore migliore".

Se si cucina un pho per la prima volta, Lily suggerisce di evitare l'errore comune di non usare abbastanza ossa nel brodo: "Avere più ossa darà al brodo un sapore più profondo".

Pho Bo Chin (per 4 persone)

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 1 ora

Ingredienti:

1kg di stinco di manzo disossato

3 litri di brodo di manzo (la ricetta è in fondo all'articolo)

2 bastoncini di cannella

1 cucchiaio di semi di coriandolo

1 cucchiaio di zucchero

2 cucchiaini di sale

2 cucchiai di salsa di pesce

0,5kg di spaghetti di riso secco (bastoncini di riso)

2 cucchiai di cipolle verdi tritate

200gr di germogli di fagioli per guarnire

basilico tailandese

coriandolo a denti di sega

Ricetta:

Far bollire 3 litri di brodo di manzo. Aggiungere 1kg di stinco di manzo nel brodo per 1 ora a fuoco medio, senza farlo ammorbidire troppo. Togliere la carne e tagliarla a fette sottili di 3mm. Arrostire le spezie (cannella, semi di coriandolo) su una padella calda per 2 minuti per far uscire il sapore. Mettetele in una bustina da tè e aggiungetele al brodo. Nota: dovreste fare questo passaggio solo 30 minuti prima di servire.

Infine condite il brodo con pepe nero, sale e salsa di pesce. Cuocere gli spaghetti di riso come indicato sulla confezione. Una volta pronti per servire scaldate i noodle, poi versateci sopra il brodo bollente. Guarnire con fette di carne, cipolle verdi tritate, germogli di fagioli e servire caldo con basilico tailandese a lato.

Brodo di manzo (per 4 persone) per il pho

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: da 8 a 14 ore (massimo 14 ore)

Ingredienti:

1kg di ossa di manzo

1 grande cipolla marrone

Un pezzo di zenzero (circa 20gr)

Anice stellato, 2 cardamomi neri

1 cucchiaino di sale

3 litri di acqua

Ricetta:

Sbucciate e lavare la cipolla. Tritatela grossolanamente in grossi pezzi. Grigliate lo zenzero, poi togliete la pelle bruciata e schiacciatelo leggermente. Arrostite l'anice stellato e il cardamomo. Arrostite le ossa di manzo nel forno per 1 ora a 200 gradi.

Mettete in una pentola di medie dimensioni le ossa di manzo arrostite, l'acqua, la cipolla e lo zenzero, l'anice stellato e il cardamomo, portate a ebollizione e poi abbassate il fuoco al minimo. Aggiungete il sale e fate sobbollire per 6 ore. Lasciare raffreddare e filtrare prima dell'uso.