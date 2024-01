Via a sei giorni di proteste nel Regno Unito, dove i medici in formazione con meno di otto anni di esperienza stanno scioperando per chiedere salari più alti, adeguati all'aumento dell'inflazione e dei costi della vita. È lo sciopero più lungo di questo tipo mai organizzato

Salari più alti adeguati al costo della vita, questa la richiesta dei giovani medici britannici. Inizia così, mercoledì mattina, lo sciopero di sei giorni dei medici in formazione del servizio sanitario pubblico del Regno Unito, il National Health Service (Nhs). Si tratta dello sciopero più lungo in tutta la storia dell'Nhs organizzato dai medici junior.

Questa categoria rappresenta una grande fetta di tutti i medici del Paese e nella maggior parte dei casi si tratta di medici con diversi anni di esperienza alle spalle.

Lo sciopero segna un'importante escalation nell'aspra disputa tra la British medical association (Bma) con i governi sulla retribuzione. I dottori voglioni il ripristino della retribuzione completa dopo aver visto il loro stipendio diminuire dal 2008-2009 di circa il 26 per cento in termini reali. I colloqui con il governo sono stati interrotti dopo l'offerta di Londra di un aumento dell'8-10 per cento.

Medici e membri della British Medical Association (Bma) in sciopero davanti all'ospedale St. Thomas di Londra Jonathan Brady/AP

Con l'inflazione che avanza nel Regno Unito è diventato infatti difficile per un medico riuscire a vivere solo del suo salario. La protesta non è la prima. Già ad aprile i medici con meno di otto anni di esperienza avevano indetto uno sciopero di quattro giorni per chiedere un aumento della retribuzione del 35 per cento.

L’ultimo sciopero, avvenuto poco prima di Natale, è durato tre giorni durante i quali sono stati rinviati quasi 90mila appuntamenti. Ci si aspetta che ne verranno rinviati molti di più durante questi giorni.

Il governo negli ultimi mesi ha concordato nuovi accordi salariali con altri operatori sanitari tra cui infermieri e medici senior, ma si è opposto agli aumenti dei medici junior che secondo Londra potrebbe aggravare l’inflazione.

"Dalle 7 del mattino scioperiamo di nuovo per dimostrare al governo che non ci fermeremo fino a quando non avremo ottenuto il pieno ripristino delle retribuzioni", si legge nel post su X dei medici junior.

Secondo quanto riporta Reuters l'Nhs, che ha fornito assistenza sanitaria gratuita dalla sua fondazione nel 1948, ha annullato 1,2 milioni di appuntamenti nel 2023 a causa degli scioperi per un costo di circa due miliardi di sterline.