Nata da un'idea dell'imprenditore francese Adrien Lelièvre, la bicicletta elettrica Pi-Pop utilizza un super condensatore per immagazzinare l'energia anziché affidarsi alle batterie

Se andare in bicicletta ogni giorno è troppo impegnativo per voi, potreste pensare di optare per una bicicletta elettrica.

Il problema è che la produzione delle batterie consuma molte risorse naturali, come il litio o gli elementi di terre rare, che richiedono procedure di estrazione estese e spesso impattanti sull'ambiente.

L'imprenditore francese Adrien Lelièvre, tuttavia, ha progettato una soluzione pionieristica e sostenibile.

Dotato di un super condensatore

L'inventore, che ha un background in elettronica, ha progettato e brevettato una e-bike chiamata Pi-Pop, che non utilizza batterie al litio ma supercondensatori.

"Il sistema si ricarica quando si pedala e quando la bici frena - grazie al freno motore - e l'energia viene restituita quando serve", ha dichiarato a Euronews Next Lelièvre, direttore di STEE, l'azienda che ha ideato la bici.

In parole povere, un super condensatore funziona immagazzinando energia in modo elettrostatico, ovvero tramite una carica in lento movimento. Al contrario, una batteria al litio immagazzina energia come reazione chimica. In altre parole, un super condensatore può immagazzinare e rilasciare energia molto rapidamente quando è necessario. Nel caso della bicicletta, ciò significa immagazzinare l'energia quando la persona pedala o frena e utilizzarla per assistere le azioni più difficili, come la ripartenza o le salite.

Secondo le stime di Lelievre, l'aiuto offerto al ciclista dai super condensatori della bicicletta è sufficiente a gestire un dislivello di 50 m se caricata prima in piano, rendendola adatta a circa l'80% delle città europee.

Il concetto di super condensatore non è di per sé un'innovazione: i primi sono stati prodotti alla fine degli anni Settanta. Oggi vengono utilizzati nei sistemi fotovoltaici (come i pannelli solari), nelle fotocamere digitali e in alcuni veicoli ibridi o elettrici per migliorarne le prestazioni.

Un simbolo della sobrietà

Per Lelièvre aveva senso utilizzare questa tecnologia nelle biciclette.

Secondo lui, il Pi-Pop da 20 kg "è davvero un simbolo della sobrietà".

"Voler sempre di più, cioè voler andare più veloce, aggiungere più energia... è un vicolo cieco", ha detto.

Nella produzione della bicicletta non vengono utilizzati materiali a base di terre rare, poiché i super condensatori sono realizzati in carbonio, polimeri conduttori, fogli di alluminio e pasta di legno, materiali per i quali esistono già processi di riciclaggio.

Non è nemmeno necessario aspettare che la bicicletta si ricarichi, un altro vantaggio rispetto alle classiche e-bike. L'azienda sostiene inoltre che la durata del super condensatore va dai 10 ai 15 anni, rispetto ai cinque o sei di una batteria al litio.

La bicicletta, giunta alla terza generazione, viene attualmente assemblata a Orléans. La produzione locale in Francia è stata importante per Lelièvre, che ha costruito la sua carriera nell'industria elettronica francese.

"Penso che non possiamo innovare se perdiamo il controllo della produzione", ha detto. "Quando parliamo di sviluppo sostenibile, transizione ecologica ed energetica, dobbiamo creare posti di lavoro", ha aggiunto Lelièvre, la cui azienda oggi impiega 25 persone.

Attualmente, Pi-Pop produce 100 biciclette al mese. In futuro, l'azienda punta a produrre mille biciclette al mese entro il 2024.

Lelièvre ha anche ambizioni sul mercato europeo.

"Nel 2025 vogliamo puntare al mercato europeo, stiamo discutendo di potenziali raccolte di fondi", ha dichiarato.

Riuscire a cogliere questa opportunità potrebbe essere una grande opportunità per l'azienda, dato che l'UE ha importato 1,2 milioni di biciclette elettriche e 5,2 milioni di biciclette non elettriche (cinque volte la quantità esportata), secondo i dati dell'agenzia europea Eurostat. Inoltre, l'espansione arriva in un momento in cui l'obiettivo dell'Europa è quello di fare del 2024 l '"Anno della bicicletta".