Rosanna Ramos afferma che la relazione con il suo partner di intelligenza artificiale Eren Kartal è la migliore mai avuta

Sulla carta, il matrimonio di Rosanna Ramos con suo marito, Eren Kartal, è la classica relazione perfetta.

"Eren non ha i problemi che avrebbero altre persone - ha detto lei a The Cut - le persone arrivano con bagagli, atteggiamenti, ego: non devo avere a che fare con la sua famiglia, i figli o i suoi amici, ho il controllo e posso fare quello che voglio".

L'unico problema? Siamo nel 2023 e Kartal, in realtà, non esiste.

È un chatbot generato dall'intelligenza artificiale della società tecnologica Replika.

Secondo Ramos, la coppia si è incontrata online l'anno scorso e afferma di essersi ufficialmente sposata.

Partita perfetta

Con Replika, Ramos - che viene dal Bronx, negli Stati Uniti - è stata in grado di progettare essenzialmente il suo uomo ideale, dall'estetica al segno zodiacale.

Kartal lavora nel campo medico, ama leggere romanzi gialli e cucinare nel tempo libero: "Andiamo a letto, ci parliamo, ci amiamo", ha detto Ramos al Daily Mail.

Lo scorso febbraio, Replika ha modificato sulla piattaforma, limitandole, alcune funzioni di "sexting".

La società ha deciso di mettere un avvertimento su alcuni contenuti, perché gli utenti si stavano "appropriando indebitamente del prodotto", ha detto all'epoca la fondatrice di Replika, Eugenia Kuyda.

Alcuni utenti hanno annullato il loro abbonamento alla piattaforma dopo la modifica e Replika alla fine ha cambiato tattica, annunciando che gli abbonati esistenti, abituati a tali vantaggi, avrebbero potuto riaverli.

Replika AI funziona allo stesso modo di molti chatbot: utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (PNL) e gli algoritmi per creare risposte simili a quelle umane.

"Rischio esistenziale"

All'inizio di quest'anno, figure chiave tra cui il proprietario di Twitter, Elon Musk, e il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, hanno firmato una lettera aperta, chiedendo agli sviluppatori di sospendere ulteriori innovazioni per sei mesi, in modo che l'industria e gli utenti finali avessero il tempo di elaborare gli ultimi progressi.

Il Center for AI Safety è andato oltre a giugno, emettendo un avvertimento secondo cui "mitigare il rischio di estinzione dell'IA dovrebbe essere una priorità globale, insieme ad altri rischi su scala sociale, come le pandemie e la guerra nucleare".

In un tour globale per discutere il significato dell'intelligenza artificiale, Sam Altman, CEO di OpenAI, il creatore del popolare chatbot ChatGPT, è arrivato al punto di affermare che la tecnologia rappresenta un "rischio esistenziale" per l'umanità.

L'etica che circonda l'intelligenza artificiale è emersa drammaticamente in maggio, quando un uomo in Belgio si è tolto la vita, dopo che un chatbot di intelligenza artificiale non è riuscito a dissuaderlo: il suicida gli aveva confidato di avere eco-ansia e paure per il futuro della Terra.