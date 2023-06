Di Natalie Huet

Il virus, geneticamente modificato, è stato in grado di infettare e distruggere le cellule dannose in diversi pazienti

Un herpes (geneticamente modificato) potrebbe aiutarci a combattere il cancro. Ilvirus, geneticamente modificato per adempiere alle finalità terapeutiche, è stato in grado di infettare e distruggere le cellule dannose in diversi pazienti che hanno partecipato a una recente sperimentazione.

I risultati sorprendenti della nuova terapia sono stati presentati a un convegno di oncologia che si è tenuto a Parigi. I pazienti avevano tumori alla pelle, esofago, alla testa e al collo. Avevano provato tutti i tipi di cura, inclusa l'immunoterapia.

I ricercatori che hanno svolto la sperimentazione hanno spiegato che le iniezioni, praticate direttamente sul tumore, attaccano il cancro in due modi: invadendo le cellule tumorali e facendole esplodere, attivando quindi il sistema immunitario.

"Il nostro studio mostra che un virus che uccide il cancro geneticamente modificato può fornire una possibilità di cura in più contro i tumori, distruggendo direttamente le cellule tumorali dall'interno e chiamando in cause anche il sistema immunitario", ha spiegato il direttore dello studio, Kevin Harrington, Oncologo presso l'Istituto di ricerca sul cancro.

Il Professore ha sottolineato che è raro vedere una risposta così ottimale negli studi clinici in fase iniziale. "I risultati dei nostri studi suggeriscono che una forma geneticamente modificata del virus dell'herpes potrebbe potenzialmente diventare una nuova opzione terapeutica per alcuni pazienti con tumori avanzati, compresi quelli che non hanno risposto ad altre forme di immunoterapia", ha affermato Harrington. "Sono ansioso di vedere se si riusciranno ad avere altri benefici sui pazienti".

I primi risultati sono stati presentati al Congresso della Società europea di oncologia medica (ESMO) del 2022.

Come funziona il nuovo trattamento?

Il virus dell'herpes geneticamente modificato è progettato per avere una duplice azione contro i tumori in cui viene iniettato direttamente. Non solo si moltiplica all'interno delle cellule tumorali per farle esplodere dall'interno, ma blocca anche una proteina specifica, nota come CTLA-4, per attivare il sistema immunitario in modo da aggredire il tumore in modo più efficace.

Il team di Harrington dell**'Institute of Cancer Research** e del Royal Marsden NHS Foundation Trust ha valutato il virus antitumorale in nove pazienti e in combinazione con l'immunoterapia in un gruppo di 30 pazienti.

Lo studio di fase I ancora in corso, e sponsorizzato dal produttore del farmaco Replimune, mira a testare la sicurezza e il dosaggio di RP2, nonché la sua capacità di ridurre i tumori.

Senza cancro da due anni

Tre pazienti su nove, trattati con RP2, hanno beneficiato della cura e hanno visto i loro tumori ridursi. In uno di loro il cancro è stato del tutto sconfitto.

A Krzysztof Wojkowski, un costruttore di 39 anni di West London, era stato diagnosticato un tipo di cancro alle ghiandole salivari nel 2017. Dopo molteplici interventi chirurgici, gli è stato detto che non c’erano altre opzioni di cura. Poi l’uomo ha avuto l'opportunità di partecipare allo studio RP2 nel 2020.

“È stata la mia ultima ancora di salvezza. Ho fatto iniezioni ogni due settimane per cinque settimane che hanno completamente sradicato il mio cancro ", ha detto. Ora è da due anni che sono, diciamo, guarito.È un vero miracolo, non c'è altra parola per descriverlo. Sono potuto tornare a fare il mio lavoro, sono un muratore. Posso passare più tempo con la mia famiglia; non c'è niente che io non possa fare”.

Anche altri sette pazienti su 30 che hanno ricevuto sia RP2 che l'immunoterapia nivolumab hanno beneficiato di questo trattamento. In questo gruppo c’è chi aveva un melanoma cutaneo, chi un melanoma e chi un tumore alla testa. Tutti hanno visto dei grandi miglioramenti.

Lievi effetti collaterali

I ricercatori hanno esaminato le biopsie dei pazienti prima e dopo le iniezioni del virus RP2 e hanno riscontrato cambiamenti positivi nell'area immediatamente circostante il tumore.

La maggior parte degli effetti collaterali di RP2 sono stati lievi, febbre, brividi e affaticamento. Ora il team spera di continuare a studiare questa nuova terapia su un numero maggiore di malati di tumore.

“I virus sono uno dei nemici più antichi dell'umanità, come abbiamo visto tutti durante la pandemia. Ma la nostra nuova ricerca suggerisce che possiamo sfruttare alcune delle caratteristiche che li rendono avversari difficili per infettare e uccidere le cellule tumorali", ha affermato il professor Kristian Helin, amministratore delegato dell'Istituto di ricerca sul cancro, Londra.

“È un piccolo studio ma i risultati iniziali sono promettenti. Speriamo vivamente che man mano che questa ricerca prosegua, sempre più persone possano beneficio”.