Spille per il cancro al seno, foto scioccanti, denti marci sui pacchetti di sigarette e immagini di polmoni neri in mostra nelle fotografie: le campagne di sensibilizzazione sul cancro sono uno spettacolo comune in tutta Europa. Uno spettacolo violentissimo.

Uno dei motivi principali per cui queste immagini sono ormai radicate nella mente di molte persone è semplice: la diagnosi precoce del cancro può salvare vite umane. E fortunatamente parlarne non è più un tabù.

“Prima viene scoperto, più facile è curarlo e maggiori sono le possibilità della persona di sopravvivere alla malattia. La sopravvivenza a 5 anni per il cancro al seno è del 94% allo stadio I e solo del 19% allo stadio IV", ha spiegato Averil Power, amministratore delegato della Irish Cancer Society.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un enorme impatto sul modo in cui le persone sono state in grado di accedere ai propri medici di base, causando arretrati e liste di attesa potenzialmente letali.

Ad esempio, a un anno dall'inizio della pandemia, in Inghilterra c'erano un milione di screening in meno per il cancro rispetto all'anno precedente, secondo Cancer Research UK. E c'erano dieci volte più persone che aspettavano sei mesi o più per i test diagnostici.

"Un cancro su 10, spesso, non è stato diagnosticato"

Una situazione simile è stata segnalata nel resto d'Europa. Secondo Power, "un cancro su 10 non è stato diagnosticato" durante il primo anno della pandemia in Irlanda.

E le conseguenze sono devastanti. All'inizio di questo mese, il gruppo ha avvertito che circa il 14% dei malati di cancro viene ora diagnosticato nei pronto soccorso irlandesi.

E secondo quanto riferito, oltre 100.000 pazienti stanno ancora aspettando da oltre tre mesi scansioni vitali.

Durante il primo anno della pandemia, c'è stato anche un calo simile dei finanziamenti legati al cancro. Tra il 2020 e il 2021, secondo il National Cancer Research Institute nel Regno Unito, c'è stata una diminuzione del 9% dell'importo dei finanziamenti per la ricerca sul cancro rispetto ai due anni precedenti.

Il gruppo ha aggiunto che uno dei maggiori settori colpiti da quella cifra è stata la prevenzione del cancro, con il cancro alla vescica, il cancro dell'intestino tenue e il neuroblastoma che hanno subito il colpo maggiore.

Il cancro del polmone, il cancro al seno, la leucemia, il cancro alla prostata, il cancro del colon-retto e il cancro al pancreas non sono stati colpiti.

Più screening per il cancro infantile

Alcuni gruppi sono stati storicamente lasciati indietro quando si tratta di screening del cancro, indipendentemente dalla pandemia.

Secondo Paula Rodriguez, che lavora con Asociación Galbán, un gruppo che sostiene le famiglie con bambini malati di cancro in Spagna, i medici inizialmente non eseguono lo screening per il cancro quando i giovani iniziano a mostrare i sintomi. Questo perché i primi segni di cancro a volte possono imitare i sintomi di molte comuni malattie infantili.

"Il cancro infantile è una malattia rara che inizialmente può manifestarsi con gli stessi sintomi di altre comuni malattie infantili", ha detto Rodriguez.

“Di solito è mascherato da malattie infantili ed è spesso difficile da diagnosticare. Questo porta a un problema e in molti casi la malattia viene rilevata in stadi molto avanzati, il che peggiora la prognosi del bambino”.

Lo screening regolare per il cancro infantile è un "sogno" che un giorno potrebbe essere realizzabile.