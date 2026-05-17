Il primo ministro indiano Narendra Modi era domenica in Svezia, seconda tappa di un tour europeo che comprende anche Paesi Bassi, Norvegia e Italia.

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A Göteborg, Modi ha incontrato il suo omologo svedese Ulf Kristersson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione dell'European Business Round Table for Industry, dove si è riunito con i vertici delle imprese europee e indiane.

«Questo rafforzerà anche i legami in materia di investimenti tra India ed Europa», ha scritto Modi in un post su X alla vigilia dell'evento.

Von der Leyen ha ribadito l'impegno sull'accordo commerciale UE-India, definito la «madre di tutti gli accordi», firmato dalle due parti a Nuova Delhi a gennaio e che dovrebbe essere finalizzato entro la fine dell'anno.

L'intesa riguarda quasi due miliardi di persone e circa un quarto della produzione economica mondiale. Si tratta del più grande accordo commerciale bilaterale mai firmato da entrambe le parti, in un momento in cui il commercio globale è sempre più influenzato dalle tensioni geopolitiche.

In base all'accordo, l'India eliminerà o ridurrà i dazi sul 96,6% delle esportazioni di beni dell'UE, mentre l'Unione liberalizzerà il 99,5% delle proprie linee tariffarie sui beni importati dall'India nell'arco di sette anni.

«Ma il commercio è solo metà dell'equazione», ha dichiarato domenica von der Leyen, aggiungendo che il «prossimo passo deve essere la conclusione di un accordo sugli investimenti».

«È il tassello mancante del puzzle della nostra cooperazione economica rafforzata», ha aggiunto.

«Nel complesso, questa nuova era dinamica nelle relazioni tra UE e India apre opportunità storiche e siamo determinati a coglierle», ha concluso von der Leyen.

Modi e Kristersson hanno discusso anche di come rafforzare i rapporti bilaterali in materia di «commercio, investimenti, innovazione, difesa e altro ancora».

Sabato Modi ha inoltre firmato con i Paesi Bassi un partenariato strategico volto ad ampliare la cooperazione in materia di commercio, tecnologia ed energia, dopo l'incontro con il primo ministro olandese Rob Jetten.

Successivamente Modi si recherà a Oslo per il terzo vertice India-Nordic, dove è in programma un incontro con i leader di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda. I colloqui verteranno sulla cooperazione tra i Paesi in ambito tecnologico, energie rinnovabili, difesa, spazio e regione artica, ha comunicato il ministero degli Esteri indiano.

Il tour di Modi si concluderà in Italia il 20 maggio con una visita alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel 2024 Modi e Meloni si sono impegnati in un «Piano d'azione strategico congiunto», con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione in diversi ambiti, tra cui sicurezza e difesa, oltre a promuovere «canali di migrazione sicuri e legali».