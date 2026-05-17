L’israeliano Noam Bettan si è classificato secondo all’Eurovision 2026, nonostante diversi Paesi abbiano boicottato l’evento per la partecipazione di Israele, contestata alla luce della guerra a Gaza.

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La vigilia dell’edizione di quest’anno si era in gran parte concentrata sulle polemiche legate alla partecipazione di Israele, con cinque Paesi – Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda – che si sono ritirati in segno di protesta.

È stato il più grande boicottaggio politico nella storia del concorso.

A dicembre l’Unione europea di radiodiffusione (Ebu) ha annunciato di aver deciso di mantenere Israele in gara, nonostante le crescenti pressioni per escluderlo a causa del conflitto a Gaza e delle accuse secondo cui il governo israeliano avrebbe influenzato le votazioni nelle edizioni precedenti. Israele si era classificato secondo anche nel 2025.

Dopo la finale dell’Eurovision dell’anno scorso, l’Ebu ha modificato il regolamento, vietando a emittenti e concorrenti di partecipare a campagne promozionali condotte da terzi, compresi i governi.

Sabato l’emittente pubblica belga Vrt ha dichiarato di stare valutando di non partecipare all’Eurovision del prossimo anno.

"Allo stato attuale, ci sono poche possibilità che la Vrt invii un artista l’anno prossimo", ha dichiarato la portavoce Yasmine Van der Borght, chiedendo al contempo un voto su quali Paesi possano partecipare.

"Ci aspettiamo che l’Ebu assuma una posizione chiara contro la guerra e la violenza e a favore del rispetto dei diritti umani", ha aggiunto Van der Borght.

Foto AP Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

La Bulgaria ha vinto la 70ª edizione del concorso, che si è conclusa sabato sera alla Wiener Stadthalle di Vienna, con il brano “Bangaranga”, mentre il rappresentante israeliano Bettan è arrivato secondo con “Michelle”.

Durante l’esibizione, Bettan è stato accolto sia da applausi sia da fischi. Diverse centinaia di manifestanti si erano inoltre radunate nei pressi della sede prima della serata finale.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con Bettan per il suo impegno, dicendogli che godeva della “gratitudine dell’intera nazione” e lodandolo anche per aver tenuto la testa alta di fronte a quegli attacchi verbali privi di sostanza.

Le autorità austriache hanno lasciato aperte le strade intorno alla Stadthalle, ma hanno monitorato da vicino il corteo mentre attraversava la capitale.

Nel corso della settimana erano state rafforzate le misure di sicurezza, con agenti di polizia mobilitati da tutto il Paese.