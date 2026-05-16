Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dato il via alla tappa europea della sua visita ufficiale con un incontro con il re e la regina dei Paesi Bassi all'Aia.

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Modi è attualmente impegnato in un viaggio di sei giorni tra Medio Oriente ed Europa, iniziato negli Emirati Arabi Uniti, che in seguito lo porterà in Svezia, Norvegia e Italia, dove incontrerà diversi leader chiave, tra cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Sabato Modi ha incontrato il re dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro e la regina Máxima, oltre ad alcuni dirigenti di aziende olandesi, al palazzo Huis ten Bosch.

È previsto anche un incontro con il suo omologo olandese Rob Jetten per discutere di temi come difesa, sicurezza, innovazione ed energia.

Parlando in mattinata ai membri della comunità indiana all'Aia, Modi ha elogiato la crescita degli scambi commerciali e delle partnership economiche tra India e Paesi Bassi e ha indicato la tecnologia e l'innovazione come nuovi ambiti prioritari.

I Paesi Bassi sono un partner commerciale chiave per l'India, con scambi bilaterali pari a 27,8 miliardi di dollari nel 2024-25, secondo il Ministero degli Affari Esteri indiano.

La terza tappa del viaggio di Modi prevede un incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson per passare in rassegna l'intero spettro delle relazioni bilaterali, ha comunicato il ministero in una nota.

I due interverranno anche alla European Round Table for Industry (Tavola rotonda europea per l'industria) in Svezia, insieme a von der Leyen.

Von der Leyen ha incontrato Modi anche a gennaio, in occasione del 16º vertice UE-India, durante il quale l'Unione ha portato a termine i negoziati per un accordo di libero scambio con New Delhi. L'intesa punta a ridurre dazi e burocrazia, con l'obiettivo di facilitare gli scambi e favorire i consumatori, nelle speranze dell'UE.

Successivamente Modi si recherà a Oslo per il terzo vertice India-Paesi nordici, dove ha in agenda incontri con i leader di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda. I colloqui verteranno sulla cooperazione tra i Paesi in materia di tecnologia, energie rinnovabili, difesa, spazio e regione artica, ha precisato il Ministero degli Affari Esteri indiano.

Il tour di Modi si concluderà in Italia il 20 maggio con una visita alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel 2024 Modi e Meloni si sono impegnati in un Piano d'azione strategico congiunto (Joint Strategic Action Plan), che prevede un rafforzamento della cooperazione in diversi ambiti, tra cui sicurezza e difesa, oltre alla promozione di canali di migrazione sicuri e legali.