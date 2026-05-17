Capo Verde, oltre 400mila elettori al voto per le legislative

Oltre 400mila elettori capoverdiani sono chiamati domenica alle urne per eleggere il nuovo governo per i prossimi cinque anni di legislatura. Considerato uno dei sistemi democratici più stabili dell'Africa, il Paese, che conta circa 525mila abitanti, è rappresentato da 72 deputati eletti che siedono nell'Assemblea nazionale.

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Tra i cinque partiti in corsa spicca il Movimento para a Democracia (MPD) dell'attuale capo del governo, Ulisses Correia da Silva, che punta a ottenere un terzo mandato consecutivo. L'attuale primo ministro promette di migliorare il servizio sanitario nazionale, aumentare i salari e rafforzare l'economia.

Il PAICV, principale partito d'opposizione, punta a tornare al governo con Francisco Carvalho, attuale sindaco di Praia, la capitale di Capo Verde. Nel suo programma elettorale il candidato insiste sulla gratuità dell'istruzione e sull'accesso alla sanità e promette di ridurre i costi dei trasporti tra le isole dell'arcipelago. Capo Verde è un arcipelago formato da dieci isole e otto isolotti.

Questi due partiti si alternano alla guida del Paese dalle prime elezioni libere del 1991.

La terza forza politica è oggi l'União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), guidata da João Santos Luís, che cerca di "rompere la bipolarizzazione politica".

Una donna cammina in una strada di Praia, a Capo Verde, AP Photo/Misper Apawu

Secondo gli esperti queste elezioni saranno "combattute", ma la sfida si concentrerà sul duello fra MPD e PAICV. "La società capoverdiana continua a essere divisa tra i due maggiori partiti, il che potrebbe frenare la crescita delle formazioni minori", osserva la DW-África dopo aver parlato con il giurista capoverdiano João Santos.

Il voto è in corso in 1.342 seggi, sotto la supervisione della CNE capoverdiana , di cui 1.058 sul territorio nazionale e 284 nella diaspora. Secondo lo stesso organismo elettorale sono iscritti 416.335 elettori, di cui 344.284 nel territorio nazionale e 72.051 nella diaspora.

Il Paese ospita missioni internazionali di osservazione elettorale. Per queste elezioni sono stati accreditati 218 osservatori internazionali, riferisce la CNE.

Ultime elezioni con maggioranza assoluta

Alle legislative del 2021 l'MPD ha rinnovato il mandato con una maggioranza assoluta. Il partito dell'attuale primo ministro ha eletto 38 deputati, contro i 30 del PAICV e i 4 dell'UCID . È stata un'ulteriore maggioranza conquistata da questa formazione. Nelle ultime decadi sia l'MPD sia il PAICV hanno sempre governato con maggioranze parlamentari, fin dalla consolidazione del multipartitismo, in quello che il governo definisce "la migliore e la più libera democrazia dell'Africa".

Nel complesso, nel 2021 hanno votato 225.761 capoverdiani, pari a un'affluenza del 57,57%.

Capo Verde, un arcipelago scoperto da italiani e portoghesi

Schermata da Google Maps dell'arcipelago di Capo Verde, in Africa. Google Maps

L'isola di Santiago sarebbe stata la prima ad essere popolata dai colonizzatori. Lì si sarebbero stabiliti navigatori italiani e portoghesi al servizio della corona portoghese, nel 1460.

Le dieci isole e gli otto isolotti dell'arcipelago sono suddivisi tra il Barlavento, con le isole di Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista, e il Sotavento, formato dalle isole di Santiago, Maio, Fogo e Brava.

Per la sua posizione l'isola di Capo Verde divenne un importante scalo sulle rotte atlantiche tra Europa, Africa e America Latina, soprattutto durante il periodo del traffico di schiavi verso il Brasile.

Questa centralità ha segnato profondamente la formazione della società capoverdiana, con un'economia e una struttura sociale dipendenti dalla corona portoghese.

Con l'abolizione del commercio di schiavi e, più tardi, la fine della schiavitù, decretata nel febbraio 1836 dal marchese Sá de Bandeira, europei liberi e schiavi provenienti dalla costa africana si fusero in un unico popolo, quello capoverdiano. Emersero il creolo, la lingua locale, e una comunità in prevalenza meticcia, con un modo di vivere e di relazionarsi molto peculiare. Nei secoli Capo Verde è stato colpito da ricorrenti siccità e da fallimenti dei raccolti, che hanno portato l'arcipelago alla decadenza e a un'"economia povera e di sussistenza".

Nel 1956 Amílcar Cabral fondò un partito per lottare contro la dittatura e il colonialismo portoghesi. Cabral fu il principale stratega della lotta contro il colonialismo in Guinea-Bissau e a Capo Verde. Venne assassinato a Conakry il 20 gennaio 1973, in circostanze ancora oggi controverse e due anni prima dell'indipendenza di Capo Verde.

Adao Rocha, direttore del Museo Amílcar Cabral, è seduto accanto a un ritratto di Amílcar Cabral, a Praia, AP Photo

Nel dicembre 1974, dopo una lunga guerra coloniale nel cosiddetto oltremare portoghese, il Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) firmò un accordo con il Portogallo per instaurare un governo di transizione. Il 5 luglio 1975 Abílio Duarte, presidente dell'Assembleia Nacional Popular, dichiarò l'indipendenza del Paese.

Nel 1991, dopo le prime elezioni multipartitiche libere svoltesi nel Paese, venne istituita una "democrazia parlamentare con tutte le istituzioni di una democrazia moderna", che ha fatto di Capo Verde uno dei Paesi africani con maggiore stabilità e pace sociale.