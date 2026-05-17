Adam Mokrysz durante un’intervista a Euronews al Congresso economico europeo ha sottolineato che questo fenomeno è particolarmente visibile sul mercato del caffè, del cacao e degli oli vegetali, incluso l’olio di cocco, i cui prezzi sui mercati sono aumentati significativamente.

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“Succedono molte cose sul mercato speculativo. Molti fondi e grandi gruppi di capitale investono nelle materie prime agroalimentari in borsa, modificandone i prezzi. Storicamente, l’ampiezza di queste variazioni è molto elevata”, ha dichiarato Mokrysz.

Il presidente di Mokate ha sottolineato che una speculazione di tale portata sul mercato alimentare non si vedeva da molti anni. Le conseguenze vengono avvertite da tutta l’industria alimentare e, alla fine, anche dai consumatori.

Secondo Mokrysz, l’era del cibo a basso costo in Europa è ormai terminata.

“Il cibo economico in Europa è finito alcuni anni fa. Il valore del carrello della spesa è elevato e i consumatori fanno sempre più attenzione nelle loro scelte nei negozi”, ha detto.

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Come ha osservato, i clienti approfittano sempre più spesso delle promozioni e scelgono prodotti più economici, comprese le marche dei distributori delle catene commerciali.

I produttori polacchi puntano sull’export

Di fronte alla difficile situazione del mercato europeo, i produttori alimentari polacchi puntano sempre di più sull’export.

“Diciamo che il mercato interno nutre, mentre l’export fa crescere. Il mondo è più grande e l’espansione internazionale offre enormi opportunità”, ha sottolineato il presidente di Mokate.

L’azienda, nata 36 anni fa come attività familiare, oggi si sviluppa soprattutto grazie alla presenza sui mercati esteri e alla diversificazione del business. Sebbene oltre la metà delle attività del Gruppo Mokate sia ancora concentrata in Europa, la crescita maggiore arriva oggi da fuori dal continente.

“La maggiore espansione e crescita si registrano oggi nei Paesi extraeuropei: Medio Oriente, Africa, America del Sud e Sud-est asiatico”, ha dichiarato Adam Mokrysz.