L'ondata di maltempo che ha colpito l'Europa centrale e orientale ha causato molte inondazioni in diversi Paesi. In vista dell'inverno la Grecia ha pensato di prevenire eventuali allagamenti ripulendo fiumi e torrenti per evitare che esondino. I lavori però procedono lentamente

In Grecia, nella regione dell'Attica, sono in pieno svolgimento i lavori per ripulire i torrenti che minacciano di esondare, allagando diverse aree. “La protezione anti alluvione dell'Attica è una priorità assoluta”, ha dichiarato il governatore dell'Attica, Nikos Hardalias durante un sopralluogo.

Hardalias ha espresso preoccupazione per la preparazione della regione alle inondazioni in vista della stagione invernale. L'area aveva già subito gravi danni a causa di un massiccio incendio che aveva raggiunto la periferia settentrionale di Atene in agosto.

Il governatore ha riconosciuto i progressi compiuti, ma ha ammesso che l'Attica non è ancora “fortificata” contro i potenziali rischi di inondazione.

Disorganizzazione nella gestione delle operazioni di pulizia dei fiumi

“Stiamo combattendo la battaglia dell'ovvio. In altre parole, mettiamo in evidenza questioni che avrebbero dovuto essere risolte. Dovrebbero esserci pulizie regolari, stiamo cercando di razionalizzare questa procedura, di mettere ordine", ha dichiarato Hardalias.

"Il nostro grande problema è quello delle sovrapposizioni. Cioè, ci sono corsi d'acqua che noi puliamo, corsi d'acqua che il ministero pulisce, corsi d'acqua che i comuni puliscono. Vi rendete conto che tutto questo crea molti problemi”.

Il ritardo di progetti importanti nelle amministrazioni locali a causa della burocrazia o della mancanza di risorse è un fenomeno comune. Hardalias ha dichiarato che la gestione metropolitana dei progetti di prevenzione è l'unica soluzione per la blindatura dell'Attica, presentando una proposta specifica al riguardo.

''La parte della proposta che riguarda le modalità di autorizzazione di questi progetti sta procedendo parzialmente, in modo da non perdere tempo prezioso. Sono stati compiuti alcuni passi importanti, ma è necessaria una revisione completa degli strumenti legali a nostra disposizione, soprattutto di quelli finanziari. Perché i progetti senza soldi non esistono. I governi ci affidano facilmente le responsabilità, ma devono completarle con le risorse necessarie. Senza soldi non possiamo realizzare i progetti”, ha affermato il governatore.

Finora i servizi della regione dell'Attica hanno ripulito 19 torrenti, per un'estensione di circa 10,4 chilometri, ed entro la fine di ottobre mirano a ripulire altri 20,9 chilometri attraverso altri 19 torrenti.