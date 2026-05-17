Lo scrutinio è appena iniziato e i dati sono ancora provvisori, ma il sondaggio effettuato all’uscita dei seggi da Sigma Dos per «Canal Sur» indica già un chiaro vincitore: Juanma Moreno otterrebbe di nuovo la maggioranza assoluta in Andalusia.

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I popolari otterrebbero tra 56 e 59 seggi, circa gli stessi 58 con cui sono entrati nella scorsa legislatura e sopra la soglia dei 55 che definiscono la maggioranza assoluta. Se questo dato si confermasse, Moreno governerebbe da solo per altri quattro anni, senza bisogno di sedersi a negoziare con nessuno.

Il PSOE di María Jesús Montero, invece, non riesce a mobilitare voti. Il sondaggio lo colloca tra i 26 e i 29 seggi, al di sotto degli attuali 30, che erano già il peggior risultato storico dei socialisti in una comunità che hanno governato per quasi quattro decenni consecutivi. Montero, che è arrivata in campagna elettorale come ministra delle Finanze in carica, non sarebbe riuscita a fermare l’emorragia.

Vox si manterrebbe senza grandi variazioni, con tra 13 e 15 seggi rispetto ai 14 che ha ora. Non crescerebbe abbastanza da risultare determinante. Alla sua sinistra, Por Andalucía sfiorerebbe i 5 o 6 seggi, praticamente come adesso, mentre la sorpresa della serata potrebbe essere Adelante Andalucía, che passerebbe da 2 a tra 4 e 5 rappresentanti. Si tratta dei dati di un sondaggio, non di risultati definitivi. Ma la direzione che indicano è piuttosto chiara.

Le elezioni nella comunità più popolosa del Paese sono lette come un termometro politico in vista delle politiche previste per il 2027, in un contesto segnato dall’usura dell’Esecutivo e da diverse indagini per corruzione che coinvolgono l’entourage del presidente e alcuni ex collaboratori.

L’Andalusia, con quasi nove milioni di abitanti, dispone di ampie competenze in settori chiave come sanità, istruzione e casa, il che rende queste elezioni un passaggio decisivo all’interno del sistema decentralizzato spagnolo. Tradizionale roccaforte socialista per quasi quattro decenni, la regione è governata dal 2019 dal Partito Popolare.

I seggi hanno aperto alle 9.00 e sono rimasti aperti fino alle 20.45 a causa di un problema in tre seggi, in una giornata seguita con particolare attenzione sia a livello regionale sia nazionale.

In totale 163.510 andalusi hanno votato in anticipo, secondo i dati ufficiali. Il presidente della Junta e candidato del PP, Juanma Moreno, ha già votato a Málaga, dove si è recato accompagnato dalla moglie. Il PP parte come favorito per confermare la vittoria nella comunità, anche se non è chiaro se otterrà una maggioranza sufficiente a governare da solo. Questo scenario apre la porta a un nuovo ruolo decisivo di Vox, come è già accaduto in altre comunità come l’Estremadura, Aragona o Castiglia e León.

Una sconfitta significativa

Per i socialisti, una sconfitta in Andalusia avrebbe un impatto particolarmente rilevante. La candidata del PSOE è María Jesús Montero, ex vicepresidente ed ex ministra delle Finanze, che il PP ha posto al centro delle sue critiche, collegandola sia alla gestione del governo centrale sia ai casi di corruzione che coinvolgono il partito.

La candidata socialista ha votato a Siviglia. In dichiarazioni ai media domenica mattina ha detto: «È un giorno importantissimo perché possiamo decidere il nostro futuro. Che nessuno resti a casa».

Durante la campagna, il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha chiesto il voto per il suo partito sostenendo che una vittoria in Andalusia avrebbe un duplice effetto: consolidare il cambiamento politico nella regione e rafforzare l’alternativa al governo Sánchez.

Il PP non ha escluso accordi con Vox, come ha già fatto in altre comunità autonome, il che lo colloca in una posizione diversa rispetto ad altri partiti conservatori europei che mantengono le distanze dall’estrema destra.

Da parte sua, Sánchez negli ultimi giorni ha fatto appello a una forte mobilitazione dell’elettorato progressista per evitare l’ingresso di Vox nel governo andaluso, presentando la candidatura di Montero come un’opzione solida per la comunità.

Hanno già esercitato il loro diritto di voto anche altri candidati. José Ignacio García, di Adelante Andalucía, si è recato in un seggio a Jerez de la Frontera accompagnato dalla madre. «Oggi siamo tutti uguali, abbiamo lo stesso potere e bisogna sfruttarlo», ha dichiarato dopo aver deposto la sua scheda nell’urna.