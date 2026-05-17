Jannik Sinner ha conquistato gli Internazionali d’Italia 2026 battendo in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4 al Masters 1000 di Roma. A premiarlo sul Centrale del Foro Italico è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il trionfo segna il ritorno di un italiano sul gradino più alto del torneo romano per la prima volta dopo mezzo secolo.

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L’inno d’Italia e una standing ovation per Mattarella avevano accompagnato l’inizio della finale al Foro Italico di Roma.

Tra i primi messaggi di congratulazioni per Jannik Sinner anche quello della premier Giorgia Meloni, che sui social ha definito il trionfo del campione altoatesino “leggendario!”

Prima di Sinner, l’ultimo italiano a vincere il singolare maschile degli Internazionali d’Italia era stato Adriano Panatta nel 1976. Nel 2025, invece, Jasmine Paolini aveva conquistato il titolo femminile del torneo di Roma.

“Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa”, ha detto Jannik Sinner rivolgendosi a Adriano Panatta durante la premiazione, alla quale era presente anche l’ex campione.

“Giornata molto bella. Finalmente un italiano è tornato a vincere qui a Roma dopo 50 anni. Ha vinto un tennista straordinario e un ragazzo particolare. Jannik è sempre gentile ed educato: è l'esempio di come bisogna comportarsi dentro e fuori il campo”, ha detto Panatta a Sky Sport.

Dopo la vittoria agli Internazionali, Sinner ha dichiarato che la sua priorità ora è recuperare e staccare dal tennis per qualche giorno, aggiungendo che il suo grande obiettivo stagionale resta il Roland Garros di Parigi, in programma dal 24 maggio al 7 giugno.