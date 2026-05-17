Newsletter Newsletters Events Eventi Podcasts Video Africanews
Loader
Ultim'ora
In tendenza
Ultime pubblicazioni
Europa
Categorie
Programmi
In evidenza
Mondo
Categorie
Programmi
In evidenza
Business
Categorie
Programmi
In evidenza
Viaggi
Categorie
Programmi
Next
Categorie
Programmi
In evidenza
Cultura
Categorie
Programmi
Terra
Categorie
Programmi
In evidenza
Salute
Categorie
Programmi
Video
Altre
Copertura speciale
Servizi
Newsletter Newsletters Events Eventi Podcasts Video Africanews
Loader
Seguiteci
Flipboard Linkedin
Pubblicità

Jannik Sinner trionfa agli Internazionali di Roma: primo italiano dopo 50 anni

L’italiano Jannik Sinner colpisce la palla contro il russo Daniil Medvedev durante la semifinale degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, sabato 16 maggio 2026.
L’italiano Jannik Sinner colpisce la palla contro il russo Daniil Medvedev durante la semifinale degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, sabato 16 maggio 2026. Diritti d'autore  AP Photo
Diritti d'autore AP Photo
Di Greta Ruffino
Pubblicato il
Condividi Commenti
Condividi Close Button

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 battendo Casper Ruud in finale. A premiarlo al Foro Italico è stato il Presidente Sergio Mattarella

Jannik Sinner ha conquistato gli Internazionali d’Italia 2026 battendo in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4 al Masters 1000 di Roma. A premiarlo sul Centrale del Foro Italico è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il trionfo segna il ritorno di un italiano sul gradino più alto del torneo romano per la prima volta dopo mezzo secolo.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

L’inno d’Italia e una standing ovation per Mattarella avevano accompagnato l’inizio della finale al Foro Italico di Roma.

Tra i primi messaggi di congratulazioni per Jannik Sinner anche quello della premier Giorgia Meloni, che sui social ha definito il trionfo del campione altoatesino “leggendario!

Prima di Sinner, l’ultimo italiano a vincere il singolare maschile degli Internazionali d’Italia era stato Adriano Panatta nel 1976. Nel 2025, invece, Jasmine Paolini aveva conquistato il titolo femminile del torneo di Roma.

Related

Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa”, ha detto Jannik Sinner rivolgendosi a Adriano Panatta durante la premiazione, alla quale era presente anche l’ex campione.

“Giornata molto bella. Finalmente un italiano è tornato a vincere qui a Roma dopo 50 anni. Ha vinto un tennista straordinario e un ragazzo particolare. Jannik è sempre gentile ed educato: è l'esempio di come bisogna comportarsi dentro e fuori il campo”, ha detto Panatta a Sky Sport.

Dopo la vittoria agli Internazionali, Sinner ha dichiarato che la sua priorità ora è recuperare e staccare dal tennis per qualche giorno, aggiungendo che il suo grande obiettivo stagionale resta il Roland Garros di Parigi, in programma dal 24 maggio al 7 giugno.

Vai alle scorciatoie di accessibilità
Condividi Commenti

Notizie correlate

Vacanze tennis in Europa: i migliori hotel e resort per un soggiorno da slam

Robot Sony con IA batte i professionisti nel tennistavolo

ATP introduce nuova regola sul caldo estremo per tutelare i giocatori nei match di tennis maschile