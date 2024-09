Di Euronews Agenzie: EBU

Alta tensione in Kosovo settentrionale. Dopo la chiusura di cinque uffici amministrativi aperti dai serbi in Kosovo, diversi cittadini hanno impedito il passaggio dei cittadini senza documenti di Belgrado. Pristina ha così chiuso due valichi di frontiera

Le autorità del Kosovo hanno dichiarato di aver chiuso due dei quattro valichi di frontiera con la Serbia dopo che i manifestanti della parte serba hanno bloccato la strada e impedito il passaggio agli automobilisti con documenti kosovari. I valichi di Brnjak e Merdare, ora chiusi, si trovano nel nord del Kosovo, a maggioranza serba.

Il ministro dell'Interno del Kosovo, Xhelal Svecla, ha dichiarato che le chiusure sono la risposta a "gruppi estremisti mascherati in Serbia" che bloccano selettivamente il transito dei viaggiatori.

Queste dichiarazioni arrivano dopo che sono emerse notizie di attivisti kosovari e serbi che bloccano il traffico al valico di frontiera di Brnjak e lasciano passare solo gli automobilisti con documenti serbi.

Automobilisti bloccati per lo scontro sui documenti

"Chi ha solo documenti kosovari non può passare. Perché? Perché i nostri fratelli e sorelle del Kosovo non possono guidare con documenti rilasciati dalla Repubblica di Serbia", ha dichiarato Rojevic, capo dell'Associazione dei cittadini del distretto di Mitrovica del Kosovo. Nella capitale serba Belgrado, i manifestanti sono saliti sugli autobus diretti al confine per partecipare al blocco.

"La motivazione è quella di aiutare queste persone e sostenerle. Devono vedere che non sono soli e che qualcuno si preoccupa per loro", ha dichiarato Gorica Doncic Puzovic. I manifestanti hanno bloccato il valico di frontiera nella tarda serata di venerdì, impedendo ai veicoli di entrare in Serbia dal Kosovo.

I manifestanti hanno detto che era per protestare contro la chiusura, da parte delle autorità di Pristina, delle amministrazioni parallele che l'etnia serba del Kosovo settentrionale aveva creato per rivaleggiare con quelle ufficiali. Il governo serbo finanzia i sistemi sanitari, educativi e di sicurezza sociale in Kosovo per la popolazione di etnia serba che vive nel nord.

I dimostranti serbi hanno dichiarato ai media locali che il blocco durerà fino a quando gli agenti della polizia kosovara non saranno "ritirati dal nord del Kosovo e le istituzioni usurpate saranno restituite ai serbi".

I manifestanti chiedono il controllo della regione da parte della Kfor

Alcuni hanno anche chiesto che la Kfor, la forza di pace guidata dalla Nato in Kosovo, assuma il controllo della regione settentrionale del Kosovo. "Un appello urgente alla Kfor e all'Unmik,(Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo) dovrebbe essere inviato nel Kosovo settentrionale. Continueremo a protestare qui finché la questione del Kosovo settentrionale non sarà risolta", ha dichiarato l'attivista serba Dragisa Miric.

Miric ha poi dichiarato che i manifestanti hanno prorogato il blocco fino al primo ottobre e che aspetteranno di vedere se le loro richieste saranno soddisfatte prima di intraprendere ulteriori azioni.

Cosa sta succedendo nel Kosovo settentrionale

Il Kosovo settentrionale è da tempo un punto di tensione tra Belgrado e Pristina.

Il blocco è iniziato pochi giorni dopo che la polizia del Kosovo settentrionale ha fatto irruzione e chiuso cinque uffici amministrativi legati al governo di Belgrado, alimentando ulteriormente le tensioni.

All'inizio di quest'anno, inoltre, il Kosovo ha reso l'euro l'unica valuta legale del Paese, mettendo di fatto fuori legge l'uso del dinaro serbo.

Il blocco delle frontiere è iniziato lo stesso giorno in cui l'inviato dell'Unione europea per i Balcani occidentali ha esortato sia il Kosovo che la Serbia a intensificare gli sforzi per la normalizzazione delle relazioni, affermando che tale passo sarebbe decisivo per l'adesione dei due Paesi al blocco.