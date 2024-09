Di Euronews Agenzie: AP

Sette anni dopo la morte di 72 persone nell'incendio del grattacielo di Londra, l'inchiesta ha rilevato che la tragedia è stata causata dalla "combinazione di fattori" che hanno portato all'installazione di quel rivestimento esterno altamente infiammabile

Un rapporto indipendente sull'incendio della Grenfell Tower ha rilevato che sono stati decenni di mancanze da parte del governo britannico, delle autorità di regolamentazione e delle aziende private a trasformare il grattacielo londinese, il 14 giugno 2017, in una "trappola mortale" in cui hanno perso la vita 72 persone.

L'inchiesta pubblica sull'incendio, durata anni, ha concluso che non c'è stata una "singola causa" della tragedia, ma una combinazione di fattori tra aziende disoneste, autorità di regolamentazione deboli o incompetenti e governi compiacenti. Le conclusioni si basano su più di trecento audizioni pubbliche e 1.600 dichiarazioni di testimoni.

Il capo dell'inchiesta, il giudice in pensione Martin Moore-Bick, ha dichiarato che le morti erano tutte evitabili e che "coloro che vivevano nella torre sono stati gravemente danneggiati per diversi anni" da più persone e organizzazioni. "Tutti hanno contribuito in un modo o nell'altro, nella maggior parte dei casi per incompetenza, ma in alcuni casi per disonestà e avidità", ha dichiarato.

Il rapporto può forse dare ai sopravvissuti alcune delle risposte che cercano da tempo, ma non giustizia: la polizia infatti sta ancora indagando e valutando le accuse - che includono l'omicidio colposo aziendale e individuale - prima di decidere se perseguire i presunti responsabili. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, è improbabile che si arrivi a un'azione penale prima della fine del 2026.

La Grenfell Tower in fiamme, Londra, 14 giugno 2017 Matt Dunham/Mischa Saag

L'incendio è scoppiato nelle prime ore del 14 giugno 2017 in un appartamento al quarto piano e si è propagato lungo l'edificio di 25 piani molto velocemente, alimentato dai pannelli di rivestimento esterno della torre, altamente infiammabili.

La tragedia ha fatto inorridire il Paese e ha sollevato interrogativi sul lassismo nell'applicazione delle norme di sicurezza e su altre mancanze da parte di funzionari e imprese. "Come è stato possibile che nella Londra del XXI secolo un edificio in cemento armato, di per sé strutturalmente inattaccabile dal fuoco, si sia trasformato in una trappola mortale?", si legge nel rapporto. "Non c'è una risposta semplice a questa domanda".

Le conclusioni del rapporto sulla Grenfell Tower

La Grenfell Tower, costruita in cemento negli anni '70, negli anni precedenti l'incendio era stata ricoperta da un rivestimento in alluminio e polietilene, uno strato di schiuma isolante sormontato da due fogli di alluminio racchiusi da uno strato di polietilene, un polimero plastico combustibile che si scioglie e gocciola se esposto al calore.

Il rapporto è stato molto critico nei confronti delle aziende che hanno prodotto il rivestimento dell'edificio, che si sono impegnate in una "disonestà sistematica", manipolando i test di sicurezza e falsando i risultati per affermare che il materiale era sicuro.

Il rapporto afferma che il produttore di isolanti Celotex non si è fatto scrupoli e che un'altra azienda produttrice di isolanti, la Kingspan, ha "sfruttato cinicamente la mancanza di conoscenze dettagliate del settore". Mentre il produttore di pannelli di rivestimento Arconic "ha nascosto al mercato la reale portata del pericolo".

Il rivestimento combustibile è stato utilizzato nell'edificio perché era economico e per "l'incompetenza delle organizzazioni e degli individui coinvolti nella ristrutturazione" - tra cui architetti, ingegneri e appaltatori - che pensavano che la sicurezza fosse una responsabilità altrui.

L'inchiesta ha concluso che le mancanze si sono moltiplicate perché gli organismi incaricati di far rispettare gli standard edilizi britannici erano deboli, le autorità locali erano disinteressate e il "compiacente" governo britannico, guidato dai conservatori, ha ignorato gli avvertimenti sulla sicurezza a causa dell'impegno alla deregolamentazione.

La marcia della solidarietà organizzata da Justice4Grenfell e dalla Fire brigade's union in occasione del primo anniversario del rogo della Grenfell tower, 16 giugno 2018 Kirsty Wigglesworth/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Un primo rapporto pubblicato nel 2019 criticava i vigili del fuoco per aver detto ai residenti di rimanere nei loro appartamenti e attendere i soccorsi. Le indicazioni dei pompieri sono cambiate quasi due ore dopo lo scoppio dell'incendio, troppo tardi perché molti abitanti dei piani superiori riuscissero a fuggire.

I vigili del fuoco di Londra sono stati ulteriormente criticati per la "cronica mancanza di una gestione e di una leadership efficaci". Il rapporto afferma che i pompieri accorsi sul posto non erano stati adeguatamente formati per affrontare un incendio in un grattacielo ed erano stati dotati di vecchie apparecchiature di comunicazione che non funzionavano correttamente.