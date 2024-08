L'esecutivo dell'Ue ha già intrapreso un'azione legale e ritirato i fondi dall'Ungheria per una legge simile, ispirata alla legislazione russa

Una legge di ispirazione russa che vieta la "propaganda" Lgbtq+ nelle scuole bulgare ha scatenato l'indignazione delle associazioni per i diritti in Europa, secondo le quali il disegno di legge è un attacco mascherato contro i diritti umani nell'Unione europea.

Questi gruppi chiedono alla Commissione europea di avviare rapidamente una procedura di infrazione per quella che considerano una violazione da parte di Sofia dei valori che legano i 27 Paesi membri del blocco.

Un portavoce della Commissione europea ha confermato a Euronews che il 13 agosto la commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, ha inviato una lettera al ministro bulgaro dell'Istruzione e della Scienza, Galin Tsokov, chiedendo ulteriori informazioni sul disegno di legge. La Commissione "analizzerà se la legislazione è allineata con il diritto dell'Ue", ha aggiunto il portavoce.

Il disegno di legge modifica una legge sull'istruzione già esistente rendendo illegale la "promozione" di idee e opinioni "relative all'orientamento sessuale non tradizionale e/o alla determinazione dell'identità di genere diversa da quella biologica".

I legislatori bulgari hanno anche adottato un altro emendamento che definisce l'"orientamento sessuale non tradizionale" come "diverso dalle nozioni generalmente accettate e consolidate (...) di attrazione tra persone di sesso opposto".

Le modifiche al testo di legge sono state presentate dal partito di estrema destra e filo-russo Vazrazhdane o Revival, che siede insieme ad Alternativa per la Germania (AfD) nel gruppo di recente formazione Europa delle Nazioni sovrane (Esn) al Parlamento europeo.

Sorprendentemente, i partiti appartenenti al centro politico hanno appoggiato la mossa, tra cui il partito Gerb, affiliato al Partito popolare europeo, il partito liberale Dps e il socialista Bsp.

La scorsa settimana il disegno di legge è stato approvato a larga maggioranza con 159 voti a favore, 22 contrari e 12 astensioni e giovedì il presidente bulgaro Rumen Radev ha messo il suo sigillo di approvazione, nonostante le richieste di veto della società civile.

La comunità Lgbtq+ è diventata un "capro espiatorio"

La Bulgaria si colloca costantemente negli ultimi posti della classifica europea per il rispetto dei diritti delle persone Lgbtq+ e non ha risposto alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2023 che la invitava a riconoscere legalmente le relazioni tra persone dello stesso sesso.

Secondo i suoi critici, la nuova legge rappresenta un'ulteriore battuta d'arresto per le libertà Lgbtq+ in Bulgaria e di un attacco frontale ai principi dei diritti umani e della dignità umana sanciti dal diritto dell'Ue. L'ong Ilga-Europe ha chiesto alla Commissione di "valutare" la "compatibilità" della legge bulgara con il diritto europeo.

"Data la procedura estremamente accelerata di questa legge, il suo chiaro obiettivo politico è quello rendere le persone Lgbtq+ un capro espiatorio e di legiferare contro i loro diritti umani. È incompatibile con gli standard del Consiglio d'Europa e dell'Ue in materia di legislazione e non discriminazione", ha dichiarato Chaber, direttore esecutivo di Ilga.

"Stiamo sollecitando la Commissione europea ad avviare una procedura d'infrazione perché si tratta di una chiara violazione del diritto comunitario e dei trattati dell'Ue", ha dichiarato a Euronews Rémy Bonny, direttore esecutivo del gruppo per i diritti Forbidden colours, aggiungendo che è in gioco il diritto dei bambini di accedere a un'educazione sessuale "completa, sicura e informativa".

Inoltre, Bonny avverte che la Bulgaria sta dando la priorità ai "valori russi rispetto a quelli europei" e che la legge è chiaramente ispirata a quella russa del 2013 che vieta la "propaganda gay" nelle aule scolastiche.

"È molto chiaro che ciò che la Russia ha introdotto nel 2013 è ciò che la Bulgaria sta introducendo oggi. La Bulgaria sta seguendo il manuale russo per fare delle persone Lgbtq+ un capro espiatorio", ha dichiarato Bonny.

La procedura d'infrazione contro l'Ungheria

Anche l'Ungheria è stata accusata di aver copiato la legge russa nel 2021, con la sua "legge sulla protezione dell'infanzia" che mira a limitare l'esposizione dei bambini a materiale che "promuove" l'omosessualità, il cambiamento di sesso e la comunità Lgbtq+ nelle classi e nei media.

Bruxelles ha avviato un'azione legale contro Budapest e 15 Paesi dell'Ue hanno appoggiato la causa. Ad oggi, l'esecutivo dell'Ue sta trattenendo quasi 12 miliardi di euro dalla quota di fondi di coesione assegnata all'Ungheria e la maggior parte del suo piano di ripresa e resilienza da 10,4 miliardi di euro per una serie di violazioni dello Stato di diritto, compresa questa legge.

La Commissione europea si è rifiutata di commentare il caso della Bulgaria fino a quando la legge non entrerà in vigore, ma un portavoce ha dichiarato la scorsa settimana che l'esecutivo rimane "fermo nel suo impegno ad affrontare la discriminazione nelle uguaglianze e a sostenere le sfide affrontate dalle persone Lgbtq+". "Abbiamo una posizione chiara sulla non discriminazione e sosteniamo un'Unione in cui si possa essere chi si è", ha aggiunto il portavoce.

Battuta d'arresto politica per Sofia

La Bulgaria è piombata nella paralisi politica dopo le inconcludenti elezioni di giugno, e la scorsa settimana il presidente Radev ha scelto Goritsa Grancharova-Kozhareva per formare un governo di transizione.

Si teme che la legge anti-Lgbtq+ sia stata usata come strumento elettorale, mentre il Paese si prepara a un'altra elezione parlamentare lampo in ottobre, la settima in poco più di tre anni.

Eventuali rappresaglie da parte di Bruxelles per la legge metterebbero a dura prova le relazioni con Sofia e farebbero deragliare ulteriormente il suo lungo tentativo di entrare nell'Eurozona. In precedenza, il Paese aveva dovuto rinunciare al obiettivo di aderire formalmente alla moneta del blocco entro gennaio 2024.

Bonny ha dichiarato a Euronews che i gruppi per i diritti chiederanno anche il congelamento dei fondi Ue destinati alla Bulgaria nei settori dell'istruzione e della cultura, compresi i fondi Erasmus+.

Ma Iliana Ivanova, commissaria europea per l'Istruzione e la Cultura, proviene dalla Bulgaria e dal partito Gerb, i cui legislatori hanno appoggiato a larga maggioranza la proposta di legge.