Parlamento europeo, la prima volta dei giovani deputati

La decima legislatura del Parlamento europeo è la prima per più di metà dei 720 deputati

A tre mesi dall’ultima volta, l'edificio di Strasburgo che ospita l'Eurocamera riapre le sue porte, nel frattempo rinnovate approfittando della pausa per le elezioni. Fra i volti più giovani del nuovo Parlamento, c'è quello di Benedetta Scuderi, nata nel 1991 ed eletta con Alleanza Verdi/Sinistra nella circoscrizione Nord-Ovest.

Emozione e responsabilitá

"Ero stata al Parlamento di Bruxelles, ma mai in quello di Strasburgo: sono incredibilmente emozionata", dice l'eurodeputata a Euronews. "Sono felicissima di poter iniziare a impegnarmi in questa istituzione. La maestosità di questa di questo edificio mi fa capire quanto sia importante il ruolo che dovremmo coprire in questi cinque anni".

I nuovi arrivati devono innanzitutto districarsi nell’edificio che ospita l’emiciclo: per alcuni un vero e proprio labirinto. La vigilia della prima sessione plenaria è dedicata a conoscere il nuovo posto di lavoro e magari qualche nuovo collega: tra le pratiche da espletare anche il ritiro della "voting card", la tessera personale che ogni eurodeputato utilizza per votare durante le sessioni.

Servirà fin da subito per l’elezione della presidente del Parlamento: le candidate sono la maltese Roberta Metsola, presidente uscente, e la spagnola Irene Montero. Ma anche per il voto di conferma a Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea.

Le sfide della legislatura

Benedetta Scuderi delinea anche le sfide di una legislatura che non si annuncia semplice per il suo gruppo. "Questo è il Parlamento più a destra di sempre, quindi ci sarà veramente tanto da combattere. Dobbiamo lavorare per tre, perché il rapporto numerico è uno a tre", spiega l'eurodeputata.

"Dobbiamo fare del nostro meglio per concretizzare tutte le cose che abbiamo detto in campagna elettorale. I nostri obiettivi saranno garantire effettivamente che ci sia una transizione ecologica garantire effettivamente raggiungere gli obiettivi e garantire che il Green Deal sia sociale".

Nel nuovo Parlamento, i deputati che come Scuderi hanno meno di quarant’anni rappresentano circa un quinto del totale, ma la percentuale raddoppia nel gruppo dei Verdi/Ale.