Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è spesso "l'elefante nella stanza" quando i leader dell'Unione europea si incontrano a Bruxelles

PUBBLICITÀ

La scorsa settimana il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha impedito a Orbán di bloccare l'apertura dei colloqui sull'adesione dell'Ucraina all'Ue, chiedendo al premier ungherese di lasciare la stanza.

La mossa - che ha permesso ai 26 leader rimasti di prendere una decisione unanime in assenza di Orbán - è stata salutata da alcuni come una manovra ingegnosa, ma da altri come un pericoloso precedente che potrebbe fratturare definitivamente l'unità dell'Unione.

Le decisioni critiche in materia di politica estera, sicurezza, allargamento e finanze richiedono infatti la benedizione unanime di tutti i 27 Stati membri, ma l'astensione non impedisce di prendere una decisione. Scholz ha chiesto di limitare l'uso delle astensioni costruttive a "casi eccezionali", sostenendo che si dovrebbe "assolutamente decidere insieme ogni volta che è possibile".

Ma i leader potrebbero essere costretti a esplorare altre soluzioni creative per evitare un possibile veto di Orbán già il prossimo febbraio, quando si incontreranno nuovamente per cercare di siglare un accordo su un pacchetto di sostegno a lungo termine all'Ucraina da 50 miliardi di euro.

"O avremo un accordo entro il 27 o avremo lavorato su alternative che potremo rendere operative quando sarà il momento del prossimo Consiglio", ha detto venerdì scorso la presidente della Commissione europea von der Leyen, suggerendo che il blocco potrebbe prendere in considerazione un accordo eccezionale tra tutti gli Stati membri tranne uno, per garantire che il denaro continui a fluire verso Kiev.

E con le molteplici decisioni sull'integrazione dell'Ucraina nel blocco che richiedono la benedizione unanime di tutti gli Stati membri, i leader dell'UE saranno probabilmente tentati di chiedere nuovamente l'astensione costruttiva di Orbán.

Euronews ha chiesto a due esperti cosa potrebbe significare per l'unità dell'UE.

"Politicamente senza precedenti"

Tecnicamente non è la prima volta che un leader si assenta durante una votazione del Consiglio europeo.

I leader spesso nominano un altro leader in loro vece quando altri impegni gli impediscono di essere presente. Anche la premier britannica Theresa May si è spesso astenuta in modo costruttivo dalle votazioni del Consiglio negli anni tra il referendum sulla Brexit e l'uscita ufficiale del Regno Unito dal blocco. Anche l'ex cancelliere tedesco Angela Merkel si è astenuta durante il voto del Consiglio per la nomina di Ursula von der Leyen a capo della Commissione.

Ma questa sarebbe la prima volta che un leader segnala la porta a un altro in una mossa altamente coreografica e politicamente carica, spiega Janis Emmanouilidis, vice capo esecutivo dell'European Policy Centre.

"È paragonabile in senso tecnico, ma non in senso politico", ha spiegato.

"Ma non direi che si tratta di un precedente pericoloso", ha aggiunto, "Orbán non è stato costretto a lasciare la stanza, ma ha deciso da solo. Questo apre la strada a situazioni future in cui un leader si scontra con gli altri per salvare la faccia senza far deragliare una decisione della maggioranza".

Ma secondo Alberto Alemanno, professore di diritto dell'UE presso la HEC di Parigi, l'aneddoto della scorsa settimana solleva dubbi sul fatto che Orbán abbia lasciato la stanza di sua iniziativa o su richiesta di Scholz.

"A prescindere da chi abbia preso l'iniziativa, l'astensione di Orbán può costituire una nuova prassi che consente al Consiglio europeo di mantenere una dimostrazione di unità in un momento di divisione senza precedenti", spiega Alemanno, suggerendo che la manovra potrebbe essere utilizzata di nuovo per far passare le decisioni con la scusa dell'unanimità.

Alemanno sottolinea inoltre che le regole di voto, che richiedono la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio durante la votazione, consentono tecnicamente a nove Stati membri di astenersi senza impedire al Consiglio di adottare una decisione, nonostante la scarsa propensione.

Decisioni divisive all'orizzonte

Sia Emmanouilidis che Alemanno prevedono che i prossimi vertici del Consiglio europeo saranno difficili, in cui Orbán o altri leader dell'UE potrebbero esercitare il loro potere di veto su decisioni chiave sull'allargamento del blocco e sulle riforme fondamentali che esso comporterà.

"Ci sono molte decisioni successive sul lungo cammino dell'Ucraina verso l'adesione all'UE che richiedono l'unanimità", ha spiegato Emmanouilidis.

"Verranno date molte opportunità a Orbán e potenzialmente ad altri capi di Stato e di governo di usare il loro diritto di veto", ha avvertito.

PUBBLICITÀ

Già a marzo, tutti gli Stati membri dovranno approvare all'unanimità il cosiddetto "quadro negoziale" che guiderà i colloqui sull'adesione dell'Ucraina e della vicina Moldavia al blocco. Tutti i Paesi dovranno inoltre verificare i progressi compiuti in tutti i capitoli del quadro negoziale, offrendo a Orban e ad altri molteplici opportunità di fermare il processo.

La Bulgaria, la più piccola economia dell'UE, ha usato il suo veto per bloccare per due anni i negoziati di adesione all'UE della vicina Macedonia del Nord, a causa di controversie sui diritti della minoranza etnica bulgara.

"Nonostante l'astensione da questo voto, Orbán mantiene il suo veto impedendo l'avvio dei negoziati in tempi brevi", ha aggiunto Alemanno. "Il Consiglio ha solo guadagnato tempo prima che le vere decisioni sul prossimo allargamento vengano prese in primavera".

L'uso della flessibilità nel voto all'unanimità arriva anche quando il blocco prende in considerazione la possibilità di rivedere le sue regole di voto in vista dell'accoglienza di altri Stati membri, nel timore che il requisito dell'unanimità si allunghi notevolmente in un blocco allargato.

La prospettiva di eliminare il voto all'unanimità è molto sensibile, soprattutto tra gli Stati membri più piccoli che temono di perdere la loro influenza nel blocco se perdono il diritto di veto.

PUBBLICITÀ

Ma come per le prossime decisioni critiche sulla politica estera, l'adesione e le finanze che potrebbero mettere a dura prova l'unità del blocco, potremmo vedere i leader costretti a bypassare l'unanimità anche prima dell'allargamento del blocco.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha esposto chiaramente la sua posizione la scorsa settimana, sostenendo che in alcuni scenari c'è spazio per "fare il massimo uso delle flessibilità offerte dai trattati".

"Sulle questioni del momento, dobbiamo cercare di mantenere la nostra unanimità, di andare avanti, di discutere, di lavorare", ha spiegato. "Ma poi, per il futuro, penso che abbiamo le leve per essere molto innovativi, senza fare un big bang del trattato, e per inventare cose anche al di fuori".