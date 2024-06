Diritti d'autore Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Inesorabile è l'ascesa dei partiti sovranisti in Ue. Marine Le Pen e Matteo Salvini, entrambi aderenti a Identità e Democrazia, considerano la possibilità di un supergruppo con i Conservatori e riformisti europei per far diventare l'estrema destra la seconda forza al Parlamento europeo