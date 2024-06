Di Euronews

La Slovenia si prepara a votare domenica prossima. I candidati sloveni all'europarlamento hanno incentrato la loro campagna elettorale su temi nazionali, più che europeei. I sondaggi danno un testa a testa tra i conservatori del Partito Democratico e il Movimento per la Libertà, al governo

La campagna elettorale per le elezioni europee in Slovenia è stata per lo più dominata da questioni nazionali. Come la salute, l'economia e l'agenda verde.

Nell'ultima settimana di campagna, tuttavia, è stato il riconoscimento della Palestina a essere al centro della scena. "Il riconoscimento della Palestina era l'argomento di cui tutti parlavano. C'erano piccole differenze anche nella coalizione di governo. Tutti volevano riconoscerla", ha dichiarato Uroš Esih, giornalista del quotidiano Delo.

In miglioramento l'affluenza in Slovenia pe le europee 2024, secondo i sondaggi

I candidati sloveni sono in corsa per 9 seggi al Parlamento europeo. Saranno quasi tremila i seggi aperti nel Paese

I sondaggi iniziali prevedevano una netta vittoria del principale partito democratico sloveno di opposizione. Ma le ultime proiezioni indicano un testa a testa tra il Partito Democratico e il Movimento per la Libertà, con tre seggi ciascuno. Gli analisti considerano le elezioni europee di domenica come il primo serio test per il governo.

L'affluenza alle urne in Slovenia è stata tra le più basse dell'Ue nelle elezioni del 2019, quando solo il 28 per cento circa degli elettori si è recato alle urne. Quest'anno, i sondaggi indicano che potrebbe essere più alta, fino al 40 per cento.