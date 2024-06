Di Giorgia Orlandi

47 milioni di italiani sono chiamati alle urne a eleggere 76 membri del nuovo Parlamento europeo

Sabato e domenica 47 milioni di italiani sono chiamati alle urne in cinque macro circoscrizioni per eleggere 76 membri del nuovo Parlamento europeo. Urne aperte anche per le elezioni amministrative che si svolgeranno in circa 3.700 comuni.

I sentimenti di alcuni elettori a pochi giorni dal voto nel servizio della corrispondente di Euronews a Roma Giorgia Orlandi.