Slovacchia: Fico dimesso dall'ospedale, cure proseguono a casa

Il premier slovacco vittima di un tentato omicidio è stato dimesso. Fico proseguirà la convalescenza a casa

Il primo ministro della Slovacchia è stato dimesso dall'ospedale due settimane dopo essere stato gravemente ferito in una sparatoria. Robert Fico è stato trasportato in aereo nella capitale del Paese, Bratislava, dove ora sta ricevendo cure mediche a casa.

Fico è stato colpito da quattro colpi di pistola a distanza ravvicinata mentre era in visita a Handlova all'inizio del mese. Secondo quanto riferito, è stato sottoposto ad almeno due operazioni dopo essere rimasto in pericolo di vita in seguito all'attentato.

Il ministro della Difesa slovacco Robert Kaliňák ha elogiato e ringraziato il personale dell'ospedale di Banská Bystrica, dove Robert Fico è stato curato. “Credo che negli ultimi giorni a Banská Bystrica si siano verificati diversi miracoli, grazie alle mani dei medici, degli infermieri e dell'intero staff medico dell'ospedale Roosevelt. Non riesco a trovare parole di gratitudine per il fatto che ci stiamo avvicinando costantemente alla prognosi positiva”, ha detto Kaliňák.

Il sospetto, il 71enne Juraj Cintula, è stato accusato di tentato omicidio e rimane in custodia. Cintula è attualmente sottoposto a trattamento psichiatrico, ma rischia l'ergastolo in caso di condanna.