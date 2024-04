Diritti d'autore Tamas Vasvari/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

Gerardo Fortuna Di Jorge Liboreiro

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La Commissione europea ha avviato un'indagine per esaminare in che modo la Cina favorisce le sue società nazionali nelle gare d'appalto per dispositivi medici e valutare le possibili contromisure