Lituania, partiti i primi soldati tedeschi per Vilnius

Il primo gruppo di militari tedeschi che rimarrà di stanza in Lituania è partito dalla Germania. Soddisfazione da parte di Berlino, Mosca manifesta preoccupazione

Il primo contingente di truppe tedesche di stanza in Lituania è arrivato nella capitale Vilnius. Secondo il ministro della Difesa della repubblica balticaLaurynas Kasciunas, altri 150 soldati arriveranno a ottobre.Faranno parte di una brigata che sarà poi creata nel corso del 2025, e che dovrebbe essere pienamente operativa entro il 2027, secondo quanto spiegato dallo stesso spiegato Kasciunas.

La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027

Da parte sua, la Russia ha già manifestato la propria preoccupazione per il dispiegamento di truppe tedesche in un Paese vicino, nonché partner della Nato. In particolare, il portavoce del CremlinoDmitri Peskov ha affermato che lo spostamento di soldati dalla Germania alla Lituana rappresenterebbe "un'escalation delle tensioni, creando situazioni di pericolo" per la Russia.

Mosca ha inoltre fatto sapere che la Russia sarebbe costretta, se l'operazione dovesse essere portata a termine, a prendere misure straordinarie per garantire la propria sicurezza.

La Russia minaccia "misure straordinarie" per garantire la propria sicurezza

Al contrario, il ministro della Difesa del governo di Berlino, Boris Pistorius, ha spiegato che l'invio di truppe in Lituania rappresenta "un passo importante" per l'esercito tedesco. Lo stesso membro dell'esecutivo guidato da Olaf Scholz era presente al momento della partenza dei soldati per Vilnius.