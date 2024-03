Da Bruxelles arriva la proposta di aumentare le tariffe sul grano russo e bielorusso che entra nel mercato comune del blocco. Timori per gli effetti sul mercato

La Commissione europea ha proposto un forte aumento delle tariffe sul grano russo che entra nel mercato comune del blocco. La misura si applicherebbe a cereali, semi oleosi e prodotti derivati, come l'olio vegetale, che provengono dalla Russia e sono destinati a essere venduti in uno dei 27 Stati membri. Le stesse merci provenienti dalla Bielorussia, uno dei più stretti alleati di Vladimir Putin che spesso fornisce copertura alle sue azioni di disturbo, sarebbero ugualmente soggette al regime.

Secondo la proposta, l'Ue applicherebbe una tariffa di 95 euro per tonnellata sul mais e sul grano russi, un'impennata rispetto ai dazi zero in vigore oggi. Altri prodotti sarebbero soggetti a un "dazio ad valorem" del 50 per cento per compensare l'aumento previsto.

Aumenti per scoraggiare l'acquisto di grano russo

Le cifre sono pensate per essere così alte da scoraggiare gli acquisti di grano russo, che l'anno scorso sono stati pari a 4,2 milioni di tonnellate per un valore di 1,3 miliardi di euro. Da parte sua, la Bielorussia ha venduto 610mila tonnellate per un valore di 246 milioni di euro.

Sebbene ciò rappresenti una piccola quota di tutte le importazioni dell'Ue, la Commissione ritiene che la Russia, uno dei maggiori produttori agricoli del mondo, abbia una capacità sufficiente per scaricare cereali a basso costo sull'Europa e scatenare turbolenze sul mercato, qualora Putin volesse farlo.

La misura è essenzialmente preventiva, in quanto per il momento non sono stati rilevati disturbi di rilievo. A rigore, non si tratta di una sanzione, ma ha obiettivi molto simili: privare Mosca di un'altra fonte di reddito e garantire che il grano rubato dalle sue truppe nei territori ucraini occupati non arrivi ai clienti europei.

Le aziende europee sarebbero ancora in grado di acquistare, vendere e immagazzinare le forniture di grano russo e bielorusso, anche se non sarebbe più economicamente sostenibile a causa delle forti tariffe. I cereali che transitano attraverso il territorio del blocco per raggiungere altri Paesi, come quelli del Nord Africa, sarebbero esentati dalle misure.

La proposta, presentata venerdì mattina, deve ancora essere approvata dagli Stati membri con un voto a maggioranza qualificata. La Commissione aveva già pronti i piani, ma li ha portati avanti solo dopo la riunione dei leader dell'Ue di giovedì a Bruxelles.

von der Leyen: "Impedire che il grano russo destabilizzi il mercato"

"Ci sono diverse buone ragioni per presentare questa proposta", ha dichiarato giovedì sera il Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, "impedirà al grano russo di destabilizzare il mercato Ue di questi prodotti. Impedirà alla Russia di utilizzare i proventi dell'esportazione di questi prodotti nell'Unione europea. E garantirà che le esportazioni illegali russe di grano ucraino rubato non entrino nel mercato dell'Ue".

Durante il vertice, il primo ministro lettone Evika Siliņa e il presidente lituano Gitanas Nausėda hanno chiesto un divieto assoluto sul grano russo, che avrebbe richiesto l'uso di sanzioni. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato la questione nel suo discorso virtuale ai leader dell'Ue.

Zelensky: "Grano ucraino gettato, russo venduto Ue"

"Purtroppo l'accesso russo al mercato agricolo europeo è ancora libero. E quando il grano ucraino viene gettato sulle strade o sui binari ferroviari, i prodotti russi vengono ancora trasportati in Europa, così come le merci provenienti dalla Bielorussia controllata da Putin", ha detto Zelenskyy, secondo una trascrizione. "Questo non è giusto".

Dall'inizio della guerra, la questione dell'agricoltura è diventata un tema scottante e ricco di ripercussioni politiche. Le prime scosse sono state inviate dopo che le truppe russe hanno bloccato il Mar Nero e impedito all'Ucraina, un potente esportatore di prodotti agricoli, di utilizzare la sua tradizionale rotta commerciale verso i Paesi a basso reddito.

Ciò ha spinto l'Ue a istituire le cosiddette "corsie di solidarietà", esentando tutte le merci ucraine da tariffe e quote e fornendo percorsi alternativi via terra. Ma il progetto è stato accolto da una reazione degli Stati membri confinanti, ossia Polonia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Romania, che hanno lamentato il fatto che l'abbondanza di grano ucraino a basso costo ed esente da dazi stava deprimendo i prezzi per gli agricoltori locali e riempiendo i magazzini.

Polonia, Ungheria e Slovacchia imposero divieti unilaterali e non coordinati su una serie di prodotti alimentari ucraini, che durano tuttora.

Nonostante i molteplici tentativi di Bruxelles di risolvere la lunga disputa, il blocco non è riuscito a trovare una soluzione duratura. All'inizio di questa settimana è stato raggiunto un accordo per estendere il regime di libero scambio fino al 2025, con garanzie rafforzate per controllare i flussi di pollame, uova, zucchero, avena, mais, semole e miele.

Ma poco dopo l'annuncio dell'accordo, gli Stati membri hanno chiesto più tempo per analizzare il testo, mettendo in dubbio il processo.

Questo articolo è stato aggiornato con ulteriori informazioni sulle tariffe.