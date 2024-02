Lunedì l'Ue ha formalmente dato il via alla missione Aspides per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso dagli attacchi dei ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran. Le incursioni Houthi hanno destabilizzato l'area e messo a rischio il commercio globale

La missione "Aspides", scudo in greco, avrà lo scopo di preservare la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. La stabilità dell'area è stata compromessa da ottobre, quando i ribelli dello Yemen, gli Houthi, hanno iniziato a prendere di mira le imbarcazioni che vi navigano con numerosi attacchi effettuati con missili e razzi.

La minaccia degli Houthi al commercio globale

Gli Houthi, un gruppo ribelle sostenuto dall'Iran che controlla una parte dello Yemen, affermano che i loro attacchi sono una rappresaglia per la guerra di Israele a Gaza, che finora ha causato la morte di circa 29mila palestinesi.

Con il 12 per cento del commercio mondiale e il 30 per cento del traffico globale di container che passa nell'area, gli attacchi hanno minacciato di interrompere i flussi commerciali verso l'Europa.

Francia, Germania, Italia e Belgio hanno finora confermato l'intenzione di contribuire con navi alla missione dell'Ue. La Grecia fornirà un comandante per il quartier generale operativo, l'Italia fornirà il comandante della forza e la Francia il vice comandante della forza.

L'alto diplomatico del blocco Josep Borrell ha descritto la missione come "un'azione coraggiosa per proteggere gli interessi commerciali e di sicurezza dell'Ue e della comunità internazionale".

Proteggere gli interessi commerciali dell'Europa

"Al di là della risposta alle crisi, è un passo verso una più forte presenza europea in mare per proteggere i nostri interessi europei", ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla piattaforma di social media X.

Un alto diplomatico dell'Ue ha dichiarato che Aspides ha una funzione esclusivamente "protettiva" e che "agirà solo in caso di minaccia, con una forza minima".

Ha aggiunto che la missione disporrà di almeno quattro fregate e sarà pienamente operativa nel giro di poche settimane.

Il quartier generale dell'operazione sarà situato a Larissa, in Grecia, e lavorerà a stretto contatto con "partner affini" già presenti nella regione.

Missione strettamente "difensiva"

I Paesi dell'Ue sono stati riluttanti nel sostenere l'Operazione Prosperity Guardian (Opg), la missione navale a guida statunitense lanciata a dicembre, per timore che il blocco contribuisse a un'escalation del conflitto che ha attanagliato il Medio Oriente.

L'Opg aveva inizialmente ottenuto il sostegno di sei Stati membri dell'Ue, tre dei quali hanno poi preso le distanze dalla missione.

Gli Usa e il Regno Unito hanno poi condotto attacchi di rappresaglia contro obiettivi Houthi in territorio yemenita, ma l'Europa ha preso le distanze da tali azioni militari.

"Non neutralizzeremo in modo offensivo una minaccia sulla terraferma", ha dichiarato un secondo diplomatico di alto livello dell'Ue, "le regole dell'operazione sono rigorosamente di autodifesa". Alcuni Stati membri dell'Ue, come la Danimarca e i Paesi Bassi, hanno contribuito all'azione militare di terra nello Yemen.

Altri Stati membri, in particolare la Spagna, hanno preferito una posizione più difensiva e hanno posto il veto alla riorganizzazione la missione anti pirateria Atalanta dell'Ue nella regione.

Gli Houthi riprendono l'offensiva

Il lancio della missione dell'Ue arriva dopo una tregua negli attacchi degli Houthi, che hanno raggiunto il picco nel gennaio di quest'anno e hanno visto Teheran spostare una propria fregata nelle acque del Mar Rosso in un segno di escalation delle tensioni.

Negli ultimi giorni si sono registrati segnali di ripresa dell'attività degli Houthi: lunedì è stata attaccata una nave battente bandiera del Belize, poche ore dopo che l'esercito statunitense aveva dichiarato di aver colpito un'imbarcazione subacqueo senza equipaggio schierato dagli Houthi.

Mentre gli Houthi avevano inizialmente affermato che i loro attacchi erano rivolti a navi di proprietà israeliana, negli ultimi quattro mesi sono state colpite molte navi di proprietà europea.

Ciò ha spinto molte grandi compagnie di navigazione a evitare l'area, optando invece per la deviazione alternativa intorno al Capo di Buona Speranza e aggiungendo fino a un mese di tempo di viaggio.

Questo ha scatenato il timore che i ritardi e i costi aggiuntivi potessero avere un effetto a catena sull'economia europea, tanto che il Commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni ha avvertito a gennaio di una potenziale impennata dei prezzi dell'energia in Europa, a meno che alle compagnie di navigazione non venissero fornite rassicurazioni sulla difesa.

Un alto diplomatico dell'Ue ha affermato che l'Unione è stata in grado di concordare e lanciare la missione rapidamente per affrontare la minaccia ai flussi commerciali, nonostante le continue spaccature tra le posizioni degli Stati membri dell'Ue sul conflitto in Medio Oriente.