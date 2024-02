Di euronews

il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Unione europea ha chiesto all'Italia di fornire l'Ufficiale ammiraglio che guiderà la missione Aspides, creata per garantire la libera navigazione in mar Rosso

All'Italia il comando tattico della missione europea Aspides nel mar Rosso. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

"L'Unione europea ha chiesto all'Italia di fornire il Force Commander dell'operazione Aspides nel mar Rosso (l'ufficiale ammiraglio che esercita il comando imbarcato degli assetti navali che partecipano all'operazione)", ha detto il ministro.

"L'importanza e l'urgenza dell'operazione Aspides, che contribuirà a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel mar Rosso, hanno indotto la Difesa italiana ad assicurare immediatamente il proprio sostegno. Si tratta di un ulteriore riconoscimento dell'impegno del governo e della Difesa e della professionalità della Marina Militare".

I ribelli Houthi e le tensioni in mar Rosso

Resta alta la tensione in mar Rosso. Da mesi il gruppo armato sciita sostenuto dalla Repubblica islamica dell'Iran rivendica il lancio di missili verso Israele e contro le navi dirette e provenienti dallo stretto di Suez, mettendo a repentaglio un punto nevralgico del commercio internazionale marittimo.

Attacchi a cui Stati Uniti e Regni Unito hanno risposto bombardando una base Houthi in Yemen. Finora, però, l'intervento militare dei Paesi occidentali non è servito ad allentare le tensioni in mar Rosso.

Venerdì un portavoce del gruppo sciitaha annunciato che i ribelli yemeniti hanno effettuato un'operazione militare contro Eilat con missili balistici. Le forze israeliane di difesa (Idf) avevano affermato precedentemente di aver intercettato sul mar Rosso un missile terra-terra diretto verso la città meridionale israeliana. Il missile è stato abbattuto con il sistema anti missile Arrow.