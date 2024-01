Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La Commissione europea sta seguendo "molto da vicino" la crisi politica in Polonia e "dovrà agire" se la situazione dovesse peggiorare e portare a violazioni del diritto dell'Unione, ha avvertito mercoledì la vicepresidente

"Stiamo osservando, naturalmente", ha detto a Euronews Vera Jourová, vicepresidente della Commissione europea, in un'intervista al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. "Ogni giorno succede qualcosa".

Da settimane la Polonia vive una difficile situazione di stallo tra il primo ministro Donald Tusk, tornato al potere il mese scorso con la missione di ripristinare lo stato di diritto nel Paese, e il presidente Andrzej Duda, politicamente allineato con il precedente partito al potere, il partito di destra Diritto e Giustizia (PiS).

Gli otto anni di governo guidato dal PiS hanno visto Varsavia impegnata in un confronto frontale con Bruxelles su diritti fondamentali, indipendenza giudiziaria, libertà di stampa e interferenze elettorali - questioni che rientrano nel portafoglio di Jourová.

Lo scontro tra Polonia e Bruxelles

o scontro, durato anni, ha dato vita a molteplici cause legali, multe multimilionarie e il blocco dei fondi di recupero del Covid-19. Tusk, europeista convinto, ha promesso di ripristinare le relazioni con Bruxelles e di riportare la Polonia al centro della politica.

Ma le prime mosse del suo governo per raggiungere questo obiettivo sono state accolte da critiche sia all'interno che all'esterno del Paese.

Poco dopo il suo insediamento, il gabinetto di Tusk ha ordinatoil licenziamento immediato dei direttori della televisione, della radio e dell'agenzia di stampa di proprietà pubblica, sostenendo che si trattasse di fedelissimi del PiS che avevano trasformato le emittenti pubbliche in macchine di propaganda. I bruschi cambiamenti hanno suscitato la reazione rabbiosa dei conservatori e hanno esacerbato la resa dei conti tra Tusk e Duda.

"Sono azioni completamente illegali", ha detto Duda, "questa è anarchia".

Il presidente ha reagito ponendo il veto a un nuovo disegno di legge che stanziava 3 miliardi di zloty (circa 700 milioni di euro) per i media pubblici, costringendo il ministero della Cultura a mettere in liquidazione le testate in attesa di ristrutturazione.

Media, "situazione preoccupante"

Intervistata sulla situazione in corso, Věra Jourová ha dichiarato che la Commissione europea è "sempre preoccupata quando vediamo cambiamenti nei media pubblici" e potrebbe intraprendere un'azione legale se venisse a conoscenza di eventuali violazioni del diritto comunitario.

"Stiamo osservando. Stiamo valutando molto attentamente ciò che sta accadendo in Polonia nel campo dei media", ha dichiarato a Euronews a Davos, sottolineando di aver discusso della questione con il presidente Duda in un incontro al World Economic Forum.

"Se c'è una contraddizione con la legislazione europea esistente, dovremo agire".

La vicepresidente ha detto che la legge sulla libertà dei media, che include disposizioni per proteggere i giornalisti e i media dalle interferenze politiche, non è ancora esecutiva, poiché deve ancora essere ratificata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri.

"È questo che ho cercato di spiegare oggi al presidente Duda: che non possiamo agire nell'ambito delle nostre competenze senza avere la legge", ha detto.

Il settore dei media, tuttavia, non è l'unico a fare notizia.

Abuso di potere, il braccio di ferro sui politici PiS

Più recentemente, Tusk e Duda si sono scontrati dopo che due politici del PiS, condannati per abuso di potere, si sono rifugiati nel palazzo presidenziale per evitare l'esecuzione delle loro sentenze penali. Ciò ha provocato un intervento senza precedenti della polizia, che è entrata nel palazzo per eseguire gli arresti.

Duda ha appoggiato i due uomini, l'ex ministro degli Interni Mariusz Kamiński e il suo ex vice, Maciej Wąsik, e ha promesso di graziarli, anche se in precedenza aveva emesso una grazia ritenuta illegale dagli esperti legali.

Separatamente Duda ha attaccato il governo di Tusk dopo che il ministro della Giustizia ha dichiarato che Dariusz Barski, il principale procuratore del Paese, è stato sollevato dalle sue funzioni. Il presidente ha contestato la decisione perché, a suo dire, è stata presa senza attendere il suo parere formale. Ma il ministro della Giustizia ha ribattuto dicendo che Barski era stato nominato illegalmente dal precedente governo del PiS.

Con le tensioni in aumento, Duda e Tusk si sono incontrati lunedì, ma nessuno dei due ha manifestato la chiara intenzione di invertire la rotta. Duda ha detto di aver chiesto a Tusk di "smettere di cercare di violare la legge", mentre il primo ministro ha affermato che il suo esecutivo continuerà con la sua missione di "ripristinare l'ordine legale, che a qualcuno piaccia o meno".

La riforma giudiziaria controversa

Nell'intervista rilasciata a Euronews, Jourová ha espresso simpatia per Tusk e ha sottolineato la necessità di annullare i cambiamenti più dannosi introdotti dalla precedente amministrazione del PiS, tra cui una riforma giudiziaria molto controversa che, secondo la Corte di giustizia europea, ha minato il diritto di avere accesso a una magistratura indipendente e imparziale.

"Donald Tusk e il suo governo sono arrivati in una situazione in cui c'erano molte cose da riparare nel sistema giudiziario polacco", ha detto Jourová.

"La Commissione ha sempre cercato di dialogare con il governo polacco per chiedergli: potete fermare la riforma che sta riducendo l'indipendenza dei giudici?", ha concluso.