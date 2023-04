Proteste a Lisbona durante la visita del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

Alcuni deputati di estrema destra hanno sventolato bandiere ucraine in Parlamento. Lula ha fatto arrabbiare molti in Occidente per aver suggerito che sia l'Ucraina che la Russia sono da biasimare per il conflitto iniziato quando Mosca ha invaso il suo vicino nel febbraio 2022.