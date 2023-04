Di euronews

Se la Cina dovesse armare la Russia danneggerebbe significativamente le sue relazioni con l'Ue.

È stata categorica la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen rispondendo a una domanda di Euronews durante la conferenza stampa da Pechino dove si trova in missione, anche per esplorare la possibilità che la Cina medi per la pace in Ucraina.

"Voglio essere molto chiara: armare l'aggressore è una chiara violazione del diritto internazionale. L'aggressore non dovrebbe mai essere armato. Questo danneggerebbe in modo significativo il rapporto tra l'Unione europea e la Cina", le parole scelte da von der Leyen, dopo i due incontri con Xi Jinping, uno in formato trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e uno individuale.

"La Cina ha una grande responsabilità"

Ursula Von der Leyen ha fatto sapere anche che Xi è disposto a chiamare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky quando "le condizioni saranno mature" e afferma di aver fatto pressione sul presidente cinese per dissuadere Vladimir Putin dal posizionare armi nucleari tattiche in Bielorussia.

"Nei nostri colloqui di oggi ho sottolineato che sono fermamente a favore del piano di pace del presidente Zelensky. Ho anche accolto con favore alcuni dei principi che sono stati proposti dalla Cina, in particolare la questione della sicurezza nucleare e della riduzione del rischio e l'inaccettabilità delle minacce nucleari".

La presidente della Commissione ha anche sottolineato il ruolo che la Cina deve avere nella guerra: "Essendo un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha una grande responsabilità nell'usare la sua influenza in un'amicizia costruita da decenni con la Russia. E contiamo sul fatto che la Cina eserciti davvero anche questa responsabilità e sia molto chiara nei messaggi".

Il presidente Xi, da parte sua, ha sottolineato la necessità di intraprendere quanto prima negoziati di pace in Ucraina, in una conferenza stampa senza domande.

"Preservare lo status quo a Taiwan"

Un argomento palesemente evitato dai leader europei durante la loro dichiarazione congiunta è stata la questione di Taiwan, nonostante Pechino abbia di recente inviato navi da guerra intorno all'isola dopo un incontro a Los Angeles tra il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy.

La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e negli ultimi mesi ha intensificato la sua retorica sul tema, suscitando timori di un possibile intervento militare per concretizzarne l'annessione.

Interpellata da Euronews, von der Leyen ha confermato, che l'argomento è stato sollevato durante gli incontri con Xi Jinping.

"Siamo tutti d'accordo sul fatto che la stabilità nello Stretto di Taiwan è di fondamentale importanza. Abbiamo un interesse molto chiaro nel preservare questa stabilità, la pace e lo status quo nello Stretto di Taiwan. E quindi, nessuno dovrebbe cambiare unilateralmente lo status quo con la forza in questa regione.

"La minaccia o l'uso della forza per cambiare lo status quo è inaccettabile. Ed è importante che alcune delle tensioni che potrebbero verificarsi vengano risolte attraverso il dialogo", le parole di von der Leyen.