Come sarebbe un'Ucraina neutrale?

Per oltre due decenni dalla fine dell'Unione Sovietica fino all'invasione russa della Crimea, l'Ucraina è stata ufficialmente non allineata - o neutrale - negli affari internazionali.

Ciò significava che mentre il paese oscillava spesso tra governi filo-russi e filo-europei, non si schierava formalmente nell'andirivieni geopolitico tra Oriente e Occidente.

Tutto è cambiato nel 2014, quando la Russia ha conquistato la Crimea. L'Ucraina ha ufficialmente abbandonato la sua neutralità e i parlamentari hanno esultato quando hanno votato per far cadere la posizione non allineata del paese.

La mossa ha portato il paese verso l'adesione alla NATO ed è stata immediatamente denunciata da Mosca come "ostile" e "controproducente".

Nel 2019, la costituzione dell'Ucraina è stata modificata per includere una nuova riga nel preambolo che dichiara "l'irreversibilità del corso europeo ed euro-atlantico" del Paese. Mentre la guerra della Russia in Ucraina continua, quella clausola legalmente vincolante potrebbe essere in palio.

A marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato: "Garanzie di sicurezza e neutralità, lo stato non nucleare del nostro stato. Siamo pronti a farlo. Questo è il punto più importante".

Zelenskyy ha sottolineato che qualsiasi trattato di pace richiederebbe un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe sulle linee pre-invasione e ha rifiutato le richieste di smilitarizzare il paese. E l'accordo finale, ha osservato, dovrebbe essere sottoposto a referendum.

Un prezzo alto da pagare

Secondo la pratica internazionale, i paesi che si dichiarano neutrali dovrebbero stare lontani dai conflitti armati presenti e futuri e rifiutare l'assistenza e l'accesso territoriale a tutti i belligeranti, ad eccezione degli aiuti umanitari.

Di conseguenza, la partecipazione a qualsiasi tipo di alleanza militare, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua missione, è vista come una violazione della neutralità.

Per l'Ucraina, ciò significherebbe rinunciare alla sua aspirazione di lunga data di aderire alla NATO, una concessione che il Cremlino apprezzerebbe calorosamente e che Zelenskyy ha insinuato che potrebbe accettare in cambio della pace. Ma gli ucraini potrebbero lottare per ingoiare quella dura dopo aver resistito all'avanzata dell'esercito russo molto più grande e meglio equipaggiato.

"Probabilmente non sarà una ipotesi ben accolta dalla popolazione ucraina in questo momento", ha detto a Euronews Anton Nanavov, vicedirettore delle relazioni internazionali presso l'Università nazionale di Kiev.

"Posso sicuramente dirvi quale sarà la reazione. Probabilmente avremo bisogno di sentire, come nazione, che siamo riusciti a ottenere qualcosa come sostituto di questo status. Avremmo bisogno di garanzie molto forti che [la guerra] non accadrà mai più".

Un recente sondaggio condotto da Rating, un sondaggista indipendente sull'Ucraina, ha mostrato che il 68% dei residenti sostiene l'idea di entrare a far parte della NATO, una cifra simile agli studi prebellici. Il sondaggio escludeva la Crimea e le due regioni separatiste a est.

Scambiare i sogni della NATO per una pace duratura potrebbe essere fattibile, ma sarebbe subordinato alla volontà della Russia di rispettare l'accordo, una grande richiesta in questo momento, osserva Nananov.

"[La neutralità potrebbe essere] una possibilità se sarà l'ultima richiesta russa da parte nostra e ci diranno che è un'Ucraina libera e porteranno via le loro truppe schierate e restituiranno la Crimea", ha detto.

"Può essere considerato, ma non sono sicuro che sarà accettato molto piacevolmente dalle persone".

Serhiy Kudelia, professore alla Baylor University, in Texas, ha affermato che l'improvviso dietrofront di Zelenskyy sulla NATO rappresenterebbe una "esplicita acquiescenza a una delle richieste-chiave della Russia".

"Piuttosto che una scelta strategica fatta di propria iniziativa, la neutralità diventerebbe una politica imposta alla società ucraina e alle sue élite attraverso l'uso della forza. In effetti, la prospettiva della neutralità manca di una legittimità politica più profonda ed è probabile che venga immediatamente contestata", Kudelia ha scritto in un articolo per Open Democracy.

"Sarebbe a rischio permanente di inversione da parte di uno qualsiasi dei successori di Zelenskyi. Ciò minerebbe l'efficacia della neutralità come strumento di relazioni internazionali. Invece, diventerebbe probabilmente una fonte permanente di instabilità interna".

Potere e interessi

La neutralità è un concetto che risale a diversi secoli fa e che è stato progressivamente codificato nel diritto internazionale, a partire dalla storica Convenzione dell'Aia V e XIII del 1907.

Oggi, solo una manciata di paesi è riconosciuta come neutrale, dai membri del G7 ai microstati. Alcuni, come il Giappone, la Finlandia e la Svizzera, mantengono un esercito moderno e ben finanziato, mentre altri, come Panama, Monaco, Liechtenstein e Città del Vaticano, hanno poca o nessuna capacità militare.

In pratica, la neutralità è piuttosto flessibile ei paesi hanno un ampio margine di discrezionalità per interpretare il loro status fintanto che non vi è un coinvolgimento diretto nella guerra.

Ad esempio, la Finlandia sta inviando fucili e armi anticarro in Ucraina mentre la Svizzera ha infranto i precedenti per imporre sanzioni alla Russia. Da parte sua, il Giappone conserva un trattato decennale di cooperazione e sicurezza reciproca con gli Stati Uniti. Tuttavia, la loro neutralità è considerata un fatto compiuto dalla comunità internazionale.

"La neutralità funziona quando l'equilibrio di potere è a posto. Funziona quando è nell'interesse di tutti che funzioni", ha affermato Pascal Lottaz, professore di studi sulla neutralità con sede a Tokyo alla Waseda University.

"Tra il 1991 e il 2014, l'Ucraina era più o meno in una sorta di equilibrio politico. Sotto alcuni governi, l'Ucraina era più europeista. Sotto altri governi, era più filo-russa. Ma ha sempre mantenuto questa posizione secondo cui sarebbe rimanere neutrale e non si sarebbe unito a nessuna delle due parti. Ciò è stato sconvolto nel 2008 quando la NATO ha promesso l'adesione all'Ucraina".

Un nuovo equilibrio di potere dovrebbe nascere dai colloqui di pace per sostenere la neutralità dell'Ucraina e garantire che il paese sia protetto da nuovi atti di aggressione non provocati. La neutralità e la sicurezza dell'Austria furono garantite dalle potenze alleate dopo la seconda guerra mondiale e i successivi dieci anni di occupazione.

I resoconti dei media ucraini hanno lanciato l'idea di una coalizione di garanti che comprendesse artisti del calibro di Russia, Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Turchia, Germania, Canada, Italia, Polonia e Israele, anche se resta da vedere come molti di questi paesi sarebbero disposti ad assumersi tale responsabilità.

Turchia e Israele hanno agito come moderatori nel conflitto, mentre la Cina ha adottato una posizione deliberatamente ambigua, chiedendo pace e moderazione ma scagliandosi contro le serie di sanzioni occidentali e la "mentalità da guerra fredda".

"Ci dovrebbe essere un accordo tra Ucraina, Russia, e dovrebbe includere anche Washington, perché, non prendiamoci in giro, la guerra è tra Russia e Ucraina, ma il conflitto è tra Russia e Nato, e soprattutto gli Stati Uniti. Questo richiederebbe un accordo da tutte le parti che tutti stanno meglio se l'Ucraina rimane neutrale", ha detto Lottaz a Euronews.

"L'Ucraina ha chiesto, ad esempio, garanzie di sicurezza se accetta di essere neutrale. Ora, chi dovrebbe fornire quelle garanzie di sicurezza? Certamente non potrebbe essere uno Stato membro della NATO perché sarebbe quasi l'equivalente dell'appartenenza alla NATO, che la Russia non accetterei mai".

Essere privati ​​di garanti esterni e allo stesso tempo di appartenere alla NATO potrebbe rivelarsi intollerabile per gli ucraini, che, dopo il 24 febbraio, sono destinati a navigare in un ambiente geopolitico altamente incerto e instabile, i cui contorni sono ancora in fase di definizione.

Una strada alternativa potrebbe essere trovata nell'adesione all'UE: in base al trattato di pace l'Ucraina potrebbe essere autorizzata a perseguire l'integrazione europea solo se abbandonasse ufficialmente le sue aspirazioni alla NATO. In tal modo, l'Ucraina diventerebbe il sesto paese neutrale che aderisce all'UE, insieme ad Austria, Finlandia, Irlanda, Malta e Svezia.

La prospettiva dell'adesione all'UE ha guadagnato enorme popolarità da quando è scoppiata la guerra. Lo stesso sondaggio di valutazione che ha mostrato il sostegno alla NATO al 68% ha rivelato il sostegno all'adesione all'UE al 91%, una cifra da record.

Il presidente Zelenskyy ha inviato a Bruxelles la domanda formale, che ora è all'esame della Commissione europea. L'appetito politico è aumentato considerevolmente in tutto il blocco, con alcuni paesi dell'Europa orientale che chiedono una procedura accelerata, un'opzione inaudita.

Ma l'adesione all'UE è una prospettiva a lungo termine, un progetto stimolante per gli anni del dopoguerra. In questo momento, i combattimenti continuano e l'attenzione è esclusivamente sul campo di battaglia e sul tavolo delle trattative.

Tempi difficili si prospettano da entrambe le parti.

Giorni dopo che Zelenskyy aveva esplicitamente approvato il ritorno dell'Ucraina alla neutralità, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i colloqui di pace erano giunti a un "vicolo cieco" e ha promesso che "l'operazione militare continuerà fino al suo completamento". In seguito ha ordinato un assalto a tutto campo per ottenere il controllo dell'intero Donbas.