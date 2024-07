La leader dei Verdi è stata una delle voci di spicco della campagna elettorale del Nuovo Fronte Popolare

Domenica scorsa l'alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP) si è imposta come prima forza politica nel secondo turno delle elezioni legislative francesi, arginando l'ascesa del Rassemblement National (RN), il partito di estrema destra di Jordan Bardella e Marine Le Pen che aveva vinto nettamente al primo turno.

È stato uno shock, visto che per settimane i sondaggi avevano previsto una comoda vittoria dell'estrema destra. Nessuno delle tre coalizioni principali - oltre NFP e RN c'è anche Ensemble, la coalizione centrista del presidente Macron - è riuscita però a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi all'Assemblea Nazionale, un risultato che costringerà le varie coalizioni a trattare per formare un maggioranza parlamentare.

La leader dei Verdi, Marine Tondelier, è stata una delle voci di spicco della campagna elettorale di sinistra. Il suo partito è uno dei tre più grandi dell'alleanza di sinistra e Tondelier è stata candidata alla carica di Primo ministro.

All'inizio ha invocato un "fronte repubblicano" contro l'estrema destra, uno sforzo comune che prevedeva il ritiro dei candidati ancora in corsa al secondo turno delle elezioni a favore di quelli nella posizione migliore per battere l'estrema destra. "Stasera la giustizia sociale ha vinto - ha detto Tondelier nel suo discorso per celebrare il successo nel secondo turno -. Stasera ha vinto la giustizia ambientale. Stasera ha vinto il popolo. E siamo solo all'inizio".

Chi è Marine Tondelier?

Riconoscibile per il suo blazer verde, Tondelier si è opposta all'estrema destra fin dall'inizio della sua carriera politica, circa 15 anni fa. È originaria dell'ex città mineraria di Hénin Beaumont, nel nord della Francia, amministrata dal Rassemblement National: fa parte dell'undicesima circoscrizione del Pas-de-Calais, una circoscrizione che dal 2017 è rappresentata da Marine Le Pen. Tondelier è soprannominata "l'altra Marine".

L'attuale leader dei Verdi è stata eletta come membro dell'opposizione nel consiglio comunale della città nel 2014 ed è stata un membro sempre attivo della politica locale. Tondelier ha documentato gli atti di bullismo e intimidazione subiti lavorando sotto un sindaco del RN nel suo libro del 2017 "Notizie dal fronte". È alla guida dei Verdi dal dicembre 2022.

Far-left politician Clementine Autain, left, President of the Green Party Marine Tondelier, right, and Socialist Party Secretary General Olivier Faure, centre. AP Photo/Thomas Padilla, File

Come veterana della campagna contro l'estrema destra, Tondelier è stata una figura chiave nella creazione della coalizione di sinistra che ha vinto domenica sera. In pochi giorni è diventata una figura politica popolare. Tondelier ha accusato il leader del RN Jordan Bardella di aver evitato un dibattito con lei. "Il NFP ha il compito di migliorare la vita quotidiana dei francesi e il loro domani - ha dichiarato lunedì a France Inter -. Chi dimentica l'ecologia dimentica se stesso".

Cosa significa la vittoria dei Verdi per l'azione sul clima in Francia?

Senza una maggioranza sarà difficile che le proposte legislative del NFP passino un voto parlamentare. Il gruppo dovrà formare una coalizione e, di conseguenze, accettare dei compromessi che potrebbero diluire alcune delle sue politiche. Lo stesso NFP è un mix di socialisti, verdi, comunisti di cui fa parte anche La France Insoumise, partito di estrema sinistra.

I piani della coalizione includono investimenti nelle energie rinnovabili, lo sviluppo dell'eolico offshore e dell'energia idroelettrica, l'abbandono dell'energia nucleare e l'attuazione di un piano climatico volto alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050.

Il programma include anche un piano nazionale di adattamento al clima per proteggere le persone e i loro beni, che prevede soglie di temperatura per i lavoratori all'aperto in caso di caldo estremo. La coalizione afferma di voler riformare la politica agricola divisiva dell'Unione europea.

La sconfitta del RN è stata un sollievo anche per i sostenitori del Green Deal europeo. Il leader Jordan Bardella aveva chiesto al governo francese di rinunciare all'accordo e a quelle che ha definito politiche ambientali punitive dell'Ue.