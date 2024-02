Di Mette Mølgaard Henriksen

I Paesi avranno due anni di tempo per trasformare nel diritto nazionale la direttiva, che punisce i crimini "paragonabili all'ecocidio".

L'Unione europea è diventata il primo organismo internazionale a criminalizzare i casi più gravi di danno ambientale, "paragonabili all'ecocidio". La distruzione dell'ecosistema, compresa la perdita di habitat e il disboscamento illegale, sarà punita con pene più severe e pene detentive in base alla direttiva aggiornata dell'Ue sui reati ambientali.

Il Parlamento europeo voterà oggi l'inasprimento della legge dopo che i Paesi hanno raggiunto un accordo a novembre. Gli Stati membri avranno poi due anni di tempo per recepirla nel diritto nazionale.

Ecco cosa c'è da sapere sulla legge aggiornata, che gli esperti definiscono "rivoluzionaria".

I reati ambientali: una nuova pagina nella storia dell'Europa

Secondo Marie Toussaint, avvocato francese ed europarlamentare del gruppo Verde/Alleanza libera europea, quella che l'Ue sta per adottare è "una delle legislazioni più ambiziose al mondo".

"La nuova direttiva apre una nuova pagina nella storia dell'Europa, proteggendo gli ecosistemi e, attraverso di essi, la salute umana. Significa porre fine all'impunità ambientale in Europa, è cruciale", afferma l'autrice.

Secondo Toussaint, le attuali legislazioni europee e nazionali non riescono a dissuadere gli autori di reati ambientali, perché i reati sono troppo limitati e le sanzioni molto basse.

"I crimini ambientali stanno aumentando da due a tre volte più velocemente rispetto al ritmo dell'economia globale e in pochi anni sono diventati il quarto settore criminale al mondo", ha dichiarato.

I crimini ambientali si verificano ancora troppo spesso in Europa. Nel suo rapporto sulla lotta ai crimini ambientali nell'Unione, l**'Ufficio europeo per l'ambiente cita numerosi esempi di crimini ambientali ancora impuniti perché non inclusi nella vecchia direttiva.**

Tra questi, la pesca illegale del tonno rosso, l'inquinamento agroindustriale nelle aree protette, le pratiche di caccia illegali e le frodi nel mercato del carbonio.

Manifestanti con cartelli con la scritta "stop all'ecocidio" al vertice delle Nazioni Unite sul clima COP28 a Dubai, dicembre 2023. AP Photo/Peter Dejong

Crimini ambientali paragonabili all'"ecocidio

I sostenitori dell'idea di rendere l'ecocidio il quinto crimine internazionale presso la Corte penale internazionale sostengono che la direttiva aggiornata criminalizza effettivamente l 'ecocidio. Anche se la direttiva non include direttamente la parola, nel preambolo fa riferimento a "casi paragonabili all'ecocidio".

L'ecocidio è definito come "atti illegali o sconsiderati commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino danni gravi, diffusi o a lungo termine all'ambiente".

Questa definizione è stata formulata nel 2021 da 12 avvocati di tutto il mondo e presentata da Stop Ecocide International.

L'anno scorso il Parlamento ha proposto di includere l'ecocidio nel diritto dell'Ue.

L'estrazione dell'acqua, il riciclaggio e l'inquinamento delle navi, l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive e la distruzione dell'ozono sono tutte attività ambientali identificate nella nuova direttiva.Tuttavia, la direttiva non menziona la pesca, l'esportazione di rifiuti tossici nei Paesi in via di sviluppo o la frode nel mercato del carbonio.

Per le persone fisiche, come amministratori delegati e membri dei consigli di amministrazione, le conseguenze per la commissione di reati ambientali possono essere pene detentive fino a otto anni, che salgono a dieci se causano la morte di una persona.

L'avvocato Antonius Manders, europarlamentare olandese del gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano), ha descritto i cambiamenti come molto promettenti. "Gli amministratori delegati possono accettare di rischiare una multa, ma non vogliono essere coinvolti personalmente. Non vogliono mai andare in prigione", ha dichiarato. Gli individui possono essere ritenuti responsabili se erano consapevoli delle conseguenze delle loro decisioni e se avevano il potere di fermarle, spiega Manders.

Michael Faure, professore di diritto ambientale comparato e internazionale all'Università di Maastricht, è d'accordo. "Quando gli Stati membri metteranno in pratica questa direttiva, gli operatori dovranno essere consapevoli che il semplice rispetto di un'autorizzazione non li libererà più dalla responsabilità penale. E questa è una vera e propria rivoluzione", afferma.

Secondo la precedente direttiva Ue sui reati ambientali e la maggior parte delle leggi degli Stati membri, i reati ambientali possono essere puniti solo in caso di illegalità, ma finché un'impresa rispetta le condizioni di un'autorizzazione, le sue azioni non sono considerate illegali.

"Di conseguenza, fino a che la nuova direttiva non sarà messa in pratica, potrebbero verificarsi casi di grave inquinamento ambientale, anche con danni concreti alla salute umana. Ma finché un operatore rispetta le condizioni di un'autorizzazione, finora non si poteva parlare di illegalità", afferma Faure.

Per esempio, spiega Manders, nel 1982 l'industria chimica dei Paesi Bassi ha ottenuto l'autorizzazione a inquinare le acque con i PFAS, prima che queste sostanze chimiche fossero identificate come dannose per la salute umana.

"Ma oggi sappiamo che queste sostanze chimiche causano il cancro e persino la morte. Quindi, in un caso giudiziario come quello dell'azienda chimica Chemours, anche se l'azienda ha un'autorizzazione, quando entrerà in vigore la nuova direttiva dovrà fermarsi, poiché è stato dimostrato che i PFAS danneggiano le persone", aggiunge Manders.

La direttiva sulla criminalità ambientale è sufficiente?

Gli Stati membri avranno due anni di tempo per implementare la direttiva aggiornata nella legislazione nazionale. Tra le altre cose, avranno la possibilità di scegliere se introdurre multe per le aziende proporzionate al loro fatturato (fino al cinque per cento a seconda del reato) o multe fisse fino a 40 milioni di euro.

Gli Stati membri dovranno anche decidere se i reati commessi al di fuori dei confini dell'Ue per conto di società europee faranno parte della nuova direttiva, dato che l'Unione non ha ancora raggiunto un accordo in merito.

Sebbene il contenuto della nuova direttiva sia davvero "rivoluzionario", Antonius Manders sostiene la necessità di creare un pubblico ministero a livello europeo. "Questo deve essere un obbiettivo per il futuro. Ma bisognerà capire se l'Ue potrà occuparsi di questi casi", afferma Manders.

Marie Toussaint, secondo cui i legislatori europei avrebbero "voluto fare molto di più", afferma che è fondamentale osservare i negoziati in corso presso il Consiglio d'Europa, dove la Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, ovvero un testo equivalente alla direttiva UE ma a livello del Consiglio d'Europa, quindi che riguarda più Paesi, è attualmente in fase di revisione.

"Questa convenzione, adottata originariamente nel 1998, non è mai stata ratificata e quindi non è mai entrata ufficialmente in vigore. L'attuale revisione della direttiva europea potrebbe quindi avere una grande influenza sui negoziati in corso e un impatto anche al di fuori del territorio dell'Ue", afferma l'eurodeputata.