La deforestazione, le specie invasive e i cambiamenti climatici hanno contribuito alla scomparsa di oltre 1.400 specie di uccelli.

Secondo un recente studio, l'uomo avrebbe avuto un contributo determinante nella scomparsa di circa 1.400 specie di volatili, il doppio di quanto si pensasse in precedenza. Secondo il Centro britannico per l'ecologia e l'idrologia (UKCEH), nella storia dell'umanità moderna è andata persa una specie su nove, ovvero il 12%.

La deforestazione, la caccia eccessiva e l'introduzione di specie invasive sono solo alcune delle principali minacce introdotte dall'uomo a partire dal tardo Pleistocene, circa 130.000 anni fa.

"L'uomo ha rapidamente devastato le popolazioni di uccelli, distruggendo il loro habitat, con l'eccessivo sfruttamento e l'introduzione di ratti, maiali e cani che hanno razziato i nidi degli uccelli e sono entrati in competizione con loro per il cibo", spiega l'autore principale dello studio, il dottor Rob Cooke, dell'UKCEH.

I cambiamenti climatici, l'agricoltura intensiva e l'inquinamento si sono aggiunti a questa minaccia nell'ultimo secolo.

Le estinzioni di uccelli hanno "conseguenze importanti" sulla crisi della biodiversità

I ricercatori hanno utilizzato una modellazione statistica basata sulle estinzioni di uccelli conosciute per stimare le estinzioni non ancora scoperte, utilizzando la Nuova Zelanda come esempio. Grazie ai resti ben conservati di tutti gli uccelli del Paese, la Nuova Zelanda è l'unico posto al mondo in cui si ritiene che la fauna ornitologica pre-umana sia completamente conosciuta.

Il mondo potrebbe aver perso non solo molti affascinanti uccelli, ma anche i loro diversi ruoli ecologici, che probabilmente includevano funzioni chiave come la dispersione dei semi e l'impollinazione. Dottor Søren Faurby Università di Göteborg, coautore dello studio

"Con questo studio dimostriamo che molte specie si sono estinte senza lasciare traccia, perdendosi nella storia", afferma Cooke. Questo ha "conseguenze importanti sull'attuale crisi della biodiversità", aggiunge il coautore dello studio, il dottor Søren Faurby dell'Università di Göteborg.

"Il mondo potrebbe aver perso non solo molti affascinanti uccelli, ma anche i loro diversi ruoli ecologici, che probabilmente includevano funzioni chiave come la dispersione dei semi e l'impollinazione", spiega.

"Questo avrà avuto effetti dannosi a cascata sugli ecosistemi e quindi, oltre all'estinzione degli uccelli, avremo perso molte piante e animali che dipendevano da queste specie per la sopravvivenza", aggiunge Søren Faurby.

Quali uccelli si sono estinti?

Tra le specie di uccelli che si sono estinte ci sono l'iconico Dodo delle Mauritius, l'Auk maggiore dell'Atlantico settentrionale e la meno nota Upupa gigante di Sant'Elena.

Secondo lo studio pubblicato su Nature Communications, sono 640 le specie di uccelli conosciute che si sono estinte a partire dal tardo Pleistocene, il 90% delle quali viveva su isole abitate dall'uomo.

Si stima che ad esse si siano aggiunte altre 790 specie sconosciute. Secondo Cooke, solo circa 50 di queste si sarebbero estinte naturalmente.

Nel corso del XIV secolo, lo studio stima che 570 specie di uccelli siano andate perse dopo l'arrivo dell'uomo nelle isole del Pacifico orientale, come le Hawaii e le Isole Cook. Secondo i ricercatori, si tratta di un tasso di estinzione quasi 100 volte superiore a quello naturale e potenzialmente del più grande evento di estinzione di vertebrati provocato dall'uomo nella storia.

Oggi sono rimaste solo 11.000 specie di uccelli, di cui altre 700 potrebbero estinguersi nei prossimi cento anni.

"Dipende da noi se altre specie di uccelli si estingueranno o meno", afferma Cooke. "Gli sforzi di conservazione fatti di recente hanno salvato alcune specie e ora dobbiamo continuare a impegnarci per proteggere gli uccelli", ha concluso l'esperto.