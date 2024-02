Quali sono gli effetti a lungo termine delle ondate di calore marine?

I cambiamenti climatici provocano ondate di calore sia in mare che sulla terraferma. Indaghiamo sugli effetti a lungo termine delle ondate di calore marine nel Mediterraneo per capire se si può fare qualcosa per aiutare queste colonie iconiche a sopravvivere.

PUBBLICITÀ

Gli ultimi dati sulla temperatura della superficie del mare sono stati una doccia fredda: il Copernicus Climate Change Service ha riportato che le cifre hanno raggiunto nuovi record già a gennaio. Che impatto ha l'aumento della temperatura del mare sulla vita marina? Cerchiamo di trovare una risposta in questa puntata di Climate Now.

Prima di entrare nel merito, ricordiamo gli ultimi dati di Copernicus, che rivelano che gennaio è stato il più caldo mai registrato, con temperature globali superiori di 0,7 gradi rispetto alla media 1991-2020. Abbiamo anche vissuto i 12 mesi consecutivi più caldi mai registrati, con una temperatura media per la prima volta di oltre 1,5 gradi al di sopra del livello preindustriale. Questa soglia simbolica è un obiettivo chiave dell'accordo sul clima di Parigi delle Nazioni Unite.

Abbiamo appena vissuto il gennaio più caldo mai registrato. Dati forniti dal Copernicus Climate Change Service. euronews

A gennaio, tuttavia, si è registrata una notevole variabilità del tempo in Europa. In alcune zone della Scandinavia si sono registrate le temperature più fredde degli ultimi decenni, mentre in Spagna le massime a fine mese sono state di oltre 8 gradi superiori alla media.

A gennaio gran parte del globo è stato più caldo della media. Dati forniti dal Copernicus Climate Change Service. euronews

Negli oceani tra i 60 gradi nord e i 60 gradi sud - i mari tra le due zone polari - la temperatura media della superficie del mare a livello mondiale è stata di 20,97 gradi. Si tratta di un dato sorprendente, al pari della media più alta in assoluto di 20,98 gradi, registrata nell'agosto del 2023.

Le temperature superficiali del mare stanno già raggiungendo i massimi storici. Dati forniti dal Copernicus Climate Change Service. euronews

Queste temperature della superficie del mare non sono di buon auspicio per l'estate del 2024, e sollevano interrogativi sulla capacità di resistenza di alcuni importanti ecosistemi come i coralli di fronte alla pressione ripetuta di periodi di acque più calde.

Direzione Les Pharillons

Il noto punto di immersione di Les Pharillons fa parte del Parco Nazionale delle Calan-ques. euronews

Con questi interrogativi in mente, il team di Climate Now è partito per Marsiglia per immergersi con i ricercatori della ONG Septentrion Environnement. Quando li abbiamo raggiunti, stavano indossando l'attrezzatura e si stavano per uscire in mare.

Tristan Estaque e Jeremy Wilks a prua del Cromagnon. euronews

"Oggi verificheremo lo stato di salute delle popolazioni di gorgonie rosse a una profondità compresa tra i 30 e i 40 metri in un sito vicino a Marsiglia chiamato Les Pharillons", ha spiegato il biologo marino Tristan Estaque.

Ha sottolineato la necessità di visite frequenti: "L'obiettivo è quello di effettuare un monitoraggio piuttosto regolare per vedere come la salute di queste popolazioni si deteriori gradualmente nel tempo".

La pittoresca costa del Parco Nazionale delle Calanques è stata colpita da ondate di calore marine nel 1999, 2003, 2015, 2022 e 2023.

Ora le colonie di coralli e gorgonie sono scomparse dai primi 10-20 metri d'acqua. In acque più profonde e fresche, queste specie uniche continuano a prosperare.

Tristan Estaque di Septentrion Environnement misura le gorgonie a Les Pharillons, vicino a Marsiglia. euronews

"Il fatto è che tutto ciò che era morto nel 2022 è ancora morto. Ci sono ancora molti scheletri di gorgonie", dice Tristan, indicando che il reclutamento di nuovi coralli non è avvenuto dopo le temperature persistentemente alte degli ultimi anni.

"Quando si arriva a circa 35-40 metri, si inizia a vedere una popolazione densa, in buona salute, come negli anni precedenti. Quindi non sono ancora stati colpiti".

Le gorgonie sotto i 30 metri di profondità sono ancora in buona salute. euronews

Foto e video per documentare il cambiamento

I video e le foto scattate dagli scienziati offrono una solida base per monitorare come le ondate di calore marine stiano uccidendo alcune specie nel Mediterraneo.

Justine Richaume di Septentrion Environnement spiega l'impatto devastante delle ondate di calore marine sui coralli. euronews

Justine Richaume ci mostra tre foto della stessa zona vicino alla Corsica per illustrare ciò che sta accadendo. Nella foto più vecchia, risalente al 2015, "si possono vedere colonie di corallo rosso mediterraneo in perfetta salute. Nella seconda immagine del 2017 possiamo vedere che le colonie stanno iniziando a morire. Si possono notare necrosi e tessuto morto. Questo potrebbe essere dovuto a ondate di anomalie termiche".

Colonia di corallo rosso nella grotta di Grotte Palazzu, al largo della Corsica, nel 2015. euronews

La stessa colonia di corallo rosso che mostra segni di necrosi nelle Grotte Palazzu nel 2017. euronews

"E infine, nell'ultima immagine, del 2023, possiamo vedere che queste colonie di corallo rosso sono completamente cadute, mostrando una struttura piuttosto piatta dell'habitat, e non c'è alcun habitat disponibile per i pesci".

Le Grotte Palazzu nel 2023. I coralli rossi sono morti e caduti. euronews

A livello globale, il numero di ondate di calore marine è raddoppiato dal 1982 e le specie che non possono muoversi, come i coralli, sono tra le più colpite.

Cosa si può fare per aiutare i coralli?

Secondo gli scienziati, la cosa principale che possiamo fare per aiutarli è impedire la pesca e il turismo nelle aree vulnerabili. Ancore, pinne, inquinamento e alcune tecniche di pesca possono danneggiare i coralli e renderli incapaci di riprendersi.

Tristan Estaque guarda la costa mediterranea. euronews

"Forse, eliminando le pressioni umane, daremmo loro la possibilità di adattarsi. Forse emergerà una mutazione e avremo super-colonie adattate ai cambiamenti climatici che, in un mondo ideale, saranno in grado di riprodursi e riconquistare gli strati verso la superficie", spiega Tristan Estaque.

PUBBLICITÀ

Tuttavia, Justine Richaume invita alla cautela sul fatto che la ripresa potrebbe prendere forma in tempi brevi.

Almeno nel Mediterraneo, afferma l'autrice, "sulla scala di una vita umana, non saremo in grado di tornare ai paesaggi persi, ad esempio, in seguito alle ondate di calore marine del 1999, 2003 e 2022".

Si prevede che le ondate di calore marine diventeranno più frequenti e intense con il riscaldamento del pianeta e, anche nelle condizioni migliori, queste specie crescono di pochi millimetri all'anno.

La nave principale di Septentrion Environnement è una nave storica chiamata Cromagnon. euronews

Il team di Septentrion Environnement continuerà la sua missione di monitoraggio dei coralli, documentandone il declino ed educando la popolazione locale e i decisori politici sull'importanza di questi ecosistemi per la biodiversità nel Mediterraneo. Con le specie invasive, l'inquinamento e le alte temperature dell'acqua che rappresentano una minaccia crescente per queste acque, è fondamentale aumentare la consapevolezza e delimitare zone protette per dare ai coralli una possibilità di sopravvivenza.

Il reporter di Climate Now Jeremy Wilks sulla costadi La Pointe Rouge, Marsiglia, Francia. euronews

Si ringraziano il Copernicus Climate Change Service, la Septentrion Environnement, l’Associated Press, l’Office de Tourisme de Marseille, Marineheatwaves.org e il Parco Nazionale delle Calanques.