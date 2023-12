Di Dr Mary S. Booth, Elsie Blackshaw-Crosby

VIEW | Non c'è nulla che possa produrre "emissioni negative", scrivono le dottoresse Mary S. Booth ed Elsie Blackshaw-Crosby.

Le bioenergie hanno fatto molto parlare di sé nell'ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda la riforma delle regole dell'Unione Europea, che considera che la combustione del legno forestale potrebbe essere considerata "energia rinnovabile".

È sempre stato assurdo affidarsi alla combustione di alberi, che quando vengono bruciati emettono più CO2 del carbone e impiegano decenni per ricrescere, come modo per "ridurre" le emissioni.

Ma la politica climatica potrebbe essere in procinto di andare ulteriormente fuori strada se l'energia da biomassa con cattura e stoccaggio del carbonio, o BECCS, fosse considerata come un modo per rimuovere la CO2 dall'atmosfera (in gergo climatico, ottenere "emissioni negative").

Il BECCS è un ottimo esempio di come sprecare denaro in una tecnologia senza speranza. L'idea è quella di concentrare le emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di biomassa, che nell'Ue e nel Regno Unito deriva principalmente dalle foreste, e di pomparle sotto terra in formazioni geologiche.

Si sostiene che questo processo risucchierà la CO2 dall'aria. Una prospettiva che piace molto ai responsabili politici: dopo tutto, chi non vorrebbe rimuovere il carbonio dall'atmosfera generando elettricità?

Il problema, tuttavia, è che non c'è nulla che, prendendo il carbonio immagazzinato da decenni in un albero e parcheggiandolo sotto terra, produca "emissioni negative". Questo processo potrebbe evitare che le emissioni entrino nell'atmosfera, ma non ridurrà la CO2 atmosferica in un arco di tempo significativo.

Anzi, promuovere il disboscamento di un maggior numero di foreste potrebbe aumentare le emissioni di CO2, perché il disboscamento provoca una perdita di carbonio negli ecosistemi forestali.

Le norme internazionali confermano che il BECCS che utilizza la biomassa forestale non rimuoverà la CO2 dall'atmosfera, in linea con gli obiettivi di "zero emissioni" dell'Ue e del Regno Unito per il 2050, ma i responsabili politici, che hanno fretta di mostrare risultati, stanno comunque andando avanti con gli incentivi per il BECCS.

Nell'Ue, la direttiva sulle energie rinnovabili e la legge sulla rimozione del carbonio promuovono entrambe il BECCS. I politici stanno già staccando assegni, tra cui (finora) 180 milioni di euro di finanziamenti pubblici per l'impianto Exergi di Stoccolma in Svezia, che promette di rimuovere 7 milioni di tonnellate di CO2 in dieci anni.

Si tratta di quasi 26 euro per tonnellata di CO2 rimossa, ma è solo una piccola parte degli oltre 15 miliardi di euro all'anno che l'Ue attualmente stanzia in sussidi per la bioenergia.

Rishi Sunak holds the budget box in London, March 2021 Toby Melville/AP

I numeri sono ancora più impressionanti se si considera che il modello climatico dell'Ue si basa su circa 250 milioni di tonnellate di CO2 rimosse all'anno entro il 2050 (circa la quantità di CO2 emessa dalla metà delle automobili dell'Unione).

L'Ue però non ha condotto una valutazione critica per stabilire se il BECCS possa fornire un qualsiasi beneficio climatico: sembra trattarsi di un'affermazione considerata come vera semplicemente "sulla fiducia".

In risposta all'incapacità del governo di valutare se la biomassa e il BECCS possano effettivamente contribuire all'azione per il clima, abbiamo intentato una causa legale per farli tornare al tavolo dei negozati.

Nel Regno Unito, la situazione è più o meno la stessa. Nonostante gli scienziati e le ONG abbiano fornito al governo numerose prove che dimostrano che bruciare alberi aumenta l'inquinamento da carbonio e danneggia le foreste, il governo britannico ha pubblicato una Strategia per la biomassa che raddoppia il sostegno alla biomassa e al BECCS.

In risposta all'incapacità del governo di valutare se la biomassa e il BECCS possano effettivamente contribuire all'azione per il clima, abbiamo intentato una causa legale per farli tornare al tavolo dei negozati. Ci chiediamo se non sia giunto il momento di presentare una causa simile nell'Ue.

Il greenwashing su larga scala

I politici non comprendono la scienza alla base delle biomasse e del BECCS e si lasciano facilmente ingannare dalle promesse dell'industria delle biomasse di miracolose soluzioni climatiche.

Sia l'UE che il Regno Unito sono stati avvertiti da innumerevoli esperti indipendenti, dall'IPCC e dai loro stessi consulenti scientifici che bruciare le foreste per ricavarne combustibile non è "neutro dal punto di vista del carbonio" e che il BECCS alimentato da biomassa forestale non produrrà emissioni negative.

European Commissioner for Energy Kadri Simson speaks with the media as she arrives for a meeting of EU energy ministers in Brussels, September 2022 AP Photo/Virginia Mayo

Eppure l'Ue e il Regno Unito forniscono miliardi di sussidi all'anno per le bioenergie e stanno preparando ulteriori massicci pacchetti di finanziamenti per il BECCS.

Si tratta di un greenwashing su larga scala, in cui si dice all'opinione pubblica che il governo sta riducendo l'inquinamento da carbonio con una nuova tecnologia, ma nel frattempo si gettano i soldi dei contribuenti in una costosa perdita di tempo.

Stiamo tutti iniziando a vedere le conseguenze del cambiamento climatico. Non abbiamo tempo da perdere in soluzioni che non producono risultati.

I politici non comprendono la scienza alla base delle biomasse e del BECCS e si lasciano facilmente ingannare dalle promesse dell'industria delle biomasse di miracolose soluzioni climatiche.

La tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio può avere un ruolo nella riduzione delle emissioni, ma non può e non potrà fornire le "emissioni negative" su cui i governi fanno affidamento.

È ora di far calare il sipario sulle attuali prestazioni in materia di politica climatica e di concentrarsi su soluzioni reali e scientificamente fondate per ridurre le emissioni.

Mary S. Booth è fondatrice e direttrice della Partnership for Policy Integrity, mentre Elsie Blackshaw-Crosby è l'avvocato delegato del Lifescape Project.

