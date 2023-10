Di Euronews

Si tratta delle ultime rilevazioni ufficiali, l'iniziativa è nata nel 2001 ed è stata voluta dalla Camera dipartimentale dell'Alta Savoia

PUBBLICITÀ

Gli ultimi dati sul Monte Bianco rilevano che il tetto d'Europa misura due metri in meno rispetto al 2021 e precisamente misura 4.805,59 metri, 2,22 metri in meno rispetto a due anni fa.

L'ultima volta che è stato misurato aveva perso un metro.

Come ogni due anni, un team di esperti è salito sul Monte Bianco per misurarlo con strumenti di alta precisione.

Dotati di strumenti all'avanguardia e, per la prima volta, di un drone, una ventina di persone divise in otto cordate sono salite a metà settembre sulla vetta dell'Europa occidentale per effettuare per diversi giorni rilevamenti punto per punto del gigante bianco.

Quest'anno i rilevatori sono stati accompagnati dall'ex stella del biathlon Martin Fourcade, che ha descritto il Monte Bianco come "una fonte inesauribile di fascino".

Si tratta della 12a edizione di questa operazione, che mira in particolare a modellare la calotta glaciale e a raccogliere dati scientifici sull'impatto del cambiamento climatico sulle montagne alpine, inaugurata nel 2001 per volontà della Camera dipartimentale dei geometri dell'Alta Savoia e che ora comprende diversi partner.

Inizialmente, i risultati di queste indagini sarebbero stati resi disponibili solo "20 anni dopo", come spiega un partecipante a due spedizioni; "l'entusiasmo" suscitato ha convinto gli organizzatori a rendere pubblici i dati prima della fine del progetto.