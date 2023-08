Dal 1983 l'organizzazione greca senza scopo di lucro lavora per aiutare le tartarughe marine. Sorveglia le spiagge, protegge i nidi e gestisce un centro speciale a Glyfada, vicino ad Atene, dove cura le tartarughe ferite

Le tartarughe marine, presenti negli oceani di tutto il mondo, devono affrontare molteplici minacce a causa dell'uomo. Nel corso degli anni sono state cacciate per le loro uova, la loro carne e i loro gusci; sono rimaste intrappolate negli attrezzi da pesca e hanno subito le conseguenze dell'inquinamento da plastica.

Il turismo influisce sulle loro aree di nidificazione e il cambiamento climatico, con l'innalzamento del livello del mare e l'aumento della temperatura della sabbia, ha un impatto sui loro nidi e sui piccoli di tartaruga. A causa di tutto questo le tartarughe marine hanno bisogno di sostegno per la conservazione.

Dal 1983 l'organizzazione greca senza scopo di lucro Archelon lavora duramente per aiutare le tartarughe marine. Sorveglia le spiagge, protegge i nidi e gestisce un centro speciale a Glyfada, vicino ad Atene, dove cura le tartarughe ferite. Eirini Kasimati, responsabile della rete di salvataggio e della riabilitazione di Archelon, ha parlato con Euronews dell'importante lavoro svolto e della necessità di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica per proteggere queste antiche specie marine e l'intero ambiente marino.

"Il Centro di soccorso per tartarughe marine Archelon ha iniziato a operare nel 1994 e da allora riceviamo tartarughe ferite da tutta la Grecia - dice Kasimati -.È un'operazione complessa: dal momento in cui un animale viene trovato malato o ferito, sono molti i cittadini coinvolti che ci informano. Anche la Guardia Costiera locale viene coinvolta per aiutare il trasporto dell'animale fino ad Atene. Quando l'animale arriva al Centro di soccorso, la maggior parte delle volte il processo di riabilitazione è lungo. Dipende dal tipo di ferita e dalle condizioni dell'animale. Ci assicuriamo che guariscano il più velocemente possibile. L'obiettivo è quello di liberarli, di farli tornare in mare".

Il centro di soccorso è aperto al pubblico tutti i giorni e l'ingresso è gratuito. "Chiunque voglia vedere il nostro lavoro, conoscere le tartarughe marine e il lavoro che Archelon sta svolgendo può venire a trovarci - dice Kasimati Questo è molto importante perché possiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. Possiamo far conoscere alle persone le minacce che le tartarughe marine affrontano in natura e insegnare loro tutte le cose che possiamo fare, ognuno di noi, anche cose molto semplici, per aiutare le tartarughe marine. Incoraggiamo inoltre le persone ad aiutare l'ambiente nel suo complesso. Ogni piccola azione che aiuta le tartarughe può aiutare l'ambiente in generale, è molto importante".