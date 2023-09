Allagamenti a Volos e nella Grecia centrale a causa della tempesta Daniel, che sta attraversando il Paese. Un morto e un disperso, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. In alcune zone è caduta la pioggia di un anno intero in un giorno

Un morto e un disperso a causa delle piogge torrenziali che stanno allagando la città di Volos nella Grecia centrale. L'uomo, un allevatore di bestiame, sarebbe deceduto in seguito al crollo di un muro, a causa del maltempo, mentre cercava di raggiungere i suoi animali, secondo quanto riporta l'agenzia stampa di Atene.

PUBBLICITÀ

I video che arrivano dai social media e dai media locali mostrano anche alcune autovetture venire spazzate via dal fango e un uomo risulta disperso dopo che l'auto in cui si trovava è stata trascinata dalla corrente, ha detto alla televisione Skai il portavoce dei vigili del fuoco Ioannis Artopoios. In salvo invece il figlio, che è riuscito a lasciare in tempo l'abitacolo.

Molte case e strade della città sono allagate al momento e circolare risulta quasi impossibile.

Problemi per la mobilità anche nella vicina regione montuosa di Pelion e sull'isola di Skiathos fino a che la pioggia non si sarà attenuata.

Un motociclista tenta di mettersi al riparo a Volos EUROKINISSI/AFP

Una tempesta, soprannominata Daniel, sta imperversando nella Grecia centrale e occidentale. Centinai di chiamate e richieste di aiuto per pompare via l'acqua sono arrivate ai vigili del fuoco in poche ore. Il meteorologo a capo dell'Osservatorio nazionale di Atene ha dichiarato che il monte Pelio ha registrato livelli di pioggia da record e in alcune località è caduta la pioggia di un anno in un solo giorno.

Le piogge torrenziali arrivano dopo un'estate torrida, in cui il Paese ha sofferto molto a causa dei numerosi incendi che hanno distrutto enormi porzioni di foreste e aree verdi.

Tra questi, il più distruttivo è stato quello nella regione di Evros, che ha causato la morte di venti persone e ha messo a dura prova i vigili del fuoco, che per due settimane non sono riusciti a domare le fiamme.